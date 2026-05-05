  • 05.05.2026, 21:17:02
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FPÖ-Pfann: „Videoüberwachung am Bahnhof und Innenstadt ist Etappensieg für Sicherheit!“

Sicherheitsstadtrat Kevin Pfann begrüßt die Ausweitung der Kamerasysteme in Wr. Neustadt

Wiener Neustadt (OTS) - 

„Unsere Bürger haben ein Recht darauf, sich zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher in ihrer Stadt zu bewegen. Besonders der Bahnhofsbereich und die stark frequentierten Plätze in der Innenstadt standen immer wieder im Fokus sicherheitsrelevanter Debatten. Mit der nun beschlossenen Ausweitung setzen wir ein klares Zeichen: Wiener Neustadt hat keinen Platz für Rechtsbrecher und Kriminelle“, begrüßt FPÖ Wr. Neustadt Sicherheitsstadtrat Kevin Pfann die Ausweitung der Videoüberwachung in Wr. Neustadt.

Was kommt neu? Neben der Modernisierung der bestehenden Anlage in der Herrengasse werden künftig auch der Hauptplatz, der Bahnhofsvorplatz sowie Teile der Wiener Neustädter Innenstadt elektronisch überwacht.

Die Kosten für die Anschaffung, die sich im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen, werden zwischen Stadt und Landespolizeidirektion NÖ geteilt. Für Pfann ist dies gut investiertes Geld: „Jeder Euro, den wir in die Sicherheitstechnik stecken, ist ein Euro in die Lebensqualität unserer Landsleute. Wir reagieren hier auf die realen Bedürfnisse der Wiener Neustädter. Das Ziel ist eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Vandalismus, Gewalt und Kriminalität.“

Der Beschaffungsprozess für die neuen Systeme ist bereits angelaufen, nach der Lieferung werken dann die Fachkräfte an der Installation. „Wir werden den eingeschlagenen Weg im Sinne einer sicheren Stadt konsequent weitergehen. Die Ausweitung der Videoüberwachung ist dabei ein wesentlicher Baustein“, so Kevin Pfann abschließend.

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