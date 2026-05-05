Florian Thaler ist neuer Geschäftsstellenleiter bei CANCOM Austria AG in Tirol

Innsbruck/Wien, Mai 2026 (OTS) -

Florian Thaler hat mit 1. Mai 2026 die Leitung des Standorts der CANCOM Austria in Innsbruck, Valiergasse 56, übernommen. In dieser Funktion verantwortet er den Standort sowie die Betreuung aller Kunden in Tirol.

CANCOM Austria (vormals Kapsch BusinessCom) ist bereits seit über 70 Jahren mit einer Niederlassung in Tirol vertreten und unterstützt als ICT Lösung- und Serviceprovider Unternehmen und Institutionen in der Region bei allen Themen rund um Infrastruktur, Netzwerk, IT-Security, Modern Workplace, Artificial Intelligence und Digitalisierung.

Florian Thaler leitete zuletzt als Talent Hub Manager bei NTT DATA Österreich in Innsbruck und entwickelte das regionale IT-Geschäft weiter. Davor war er bei der BILLA AG (REWE Group) in Westösterreich als Manager tätig und verantwortete strategische Personalthemen. Weitere Stationen umfassten unter anderem die Geschäftsführung der AG Engalm sowie eine Managementrolle bei Krismer Gastronomie. Thaler studierte International Business Administration am MCI Innsbruck und absolvierte Weiterbildungen in Unternehmensentwicklung sowie Coaching und Training.

Der gebürtige Schwazer lebt in Vomp und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Teams und Organisationen vom Aufbau neuer Einheiten bis zur Begleitung von Veränderungsprozessen.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Innsbruck. Gemeinsam mit dem Team und unseren Kunden möchte ich dazu beitragen, Tirol bei allen Themen rund um Digitalisierung und sicherer Infrastruktur weiterentwickeln und den Einsatz von AI, Cloud und modernen Arbeitsplätzen regional vorantreiben“, so Florian Thaler.

Das Innsbrucker Team betreut mit 42 Mitarbeiter:innen zahlreiche langjährige Kunden, darunter die Tirol Kliniken, Tyrol Air, das Land Tirol und die Uni Innsbruck ebenso wie die Swarovski Gruppe, Gebro Pharma, Tyrolit, Egger Holzwerke und renommierte Betriebe wie das Hotel Alte Post in Lech oder das Hotel Trofana Royal. Bereits in den 50er-Jahren lieferte Kapsch Sprechfunkgeräte an die Bergrettung Innsbruck.

„Florian Thaler kennt den Tiroler IT-Markt und Unternehmen sehr gut und bringt langjährige Führungskompetenz mit. Er wird den Standort Innsbruck konsequent weiterentwickeln, Projekte mit unseren bestehenden und neuen Kunden entwickeln und unseren Wachstumskurs auch in der Region West vorantreiben“, sagt Reinhold Wurzinger, Vice President Sales bei CANCOM Austria.

Über CANCOM Austria:

Als führender Digital Business Provider und AI-Enabler begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen.

www.cancom.at