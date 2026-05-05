Bernadette Arnoldner wird neue Geschäftsführerin bei Iventa

Wien (OTS) -

Führungswechsel in einem der renommiertesten HR-Consulting-Unternehmen Österreichs: Mit Mai 2026 übernimmt Bernadette Arnoldner die Geschäftsführung der Iventa Personalberatung (Iventa International Management Consulting GmbH). Gemeinsam mit Iventa Managing Partner Martin Mayer wird sie das Unternehmen strategisch in die nächste Wachstumsphase führen.



Expertise an der Schnittstelle von Wirtschaft und Öffentlichkeit

Vor ihrem Wechsel zu Iventa hielt Bernadette Arnoldner leitende Funktionen in der Personalberatung, der Politik sowie in der FMCG-Industrie inne. Diese interdisziplinäre Erfahrung ermöglicht es ihr, komplexe Marktanforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen und strategisch zu besetzen.

„People Management entscheidet heute über die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Der Mensch ist das größte Kapital jeder Organisation“, betont Arnoldner. „In einer komplexen, technologischen Welt benötigen Führungskräfte neue Skills: Den souveränen Umgang mit KI und datenbasierte Entscheidungen, gepaart mit der Fähigkeit, Teams in Zeiten des Wandels klare Orientierung zu bieten.“



Strategischer Ausbau der Marktposition

Iventa begleitet Kunden vom Mittelstand bis zum globalen Konzern im gesamten DACH-Raum sowie auf internationaler Ebene. Das Leistungsportfolio der Personalberatung erstreckt sich dabei von Executive Search für C-Level und Management über Leadership Advisory und fundierte Assessments bis hin zur Persönlichkeits- und Teamentwicklung. Der Fokus liegt weiterhin auf den Branchen Industrie, Finance, FMCG, IT, Retail sowie Professional Services.

Mit der Entscheidung für Bernadette Arnoldner setzt Martin Mayer, Iventa Managing Partner, ein klares Signal für den künftigen Erfolgskurs und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens „Mit Bernadette Arnoldner gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit mit einem exzellenten Netzwerk und tiefer unternehmerischer Substanz. Sie versteht es, Teams mit Empathie und Begeisterung nach vorne zu bewegen – genau diese Qualitäten brauchen wir, um unsere Kunden erfolgreich durch die Transformation der Arbeitswelt zu führen.“



Über die Iventa Group

Die Iventa Group zählt zu den führenden Human-Management-Beratungen im DACH-Raum. Seit mehr als 35 Jahren begleitet Iventa Organisationen dabei, Menschen zu gewinnen, zu entwickeln und langfristig zu binden – entlang des gesamten Employee Lifecycles.

Iventa verbindet menschliche Kompetenz mit technologischer Expertise und entwickelt ganzheitliche HR-Lösungen, die nachhaltig wirken. Das Leistungsportfolio umfasst vier eng verzahnte Geschäftsfelder: Employer Branding & Culture, Personalberatung & Executive Search, Stellenanzeigen & Media sowie HR-Technologien. So begleitet Iventa Unternehmen von der Positionierung als Arbeitgebermarke über Recruiting-Prozesse bis hin zur Organisations- und Kulturentwicklung.

Die Iventa Group beschäftigt über 100 Mitarbeiter*innen und ist mit Standorten in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Frankfurt, Ottobrunn bei München, Zürich, Luzern und Bukarest vertreten. Der Hauptsitz befindet sich in Wien.