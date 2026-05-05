  • 05.05.2026, 16:28:03
  • /
  • OTS0159

Saisonale Spargelgerichte aus Österreich im GOURMET Business À la Carte-Angebot

Heimischer Spargel macht die aktuellen Themenwochen von GOURMET Business zum kulinarischen Highlight beim Essen am Arbeitsplatz.

Gebratener Lachs auf grünem Spargel mit Sauce Hollandaise aus dem À la Carte Angebot von GOURMET Business. Abdruck honorarfrei im Kontext der Presseinformation. Alle Fotos: © Gourmet
Wien (OTS) - 

Sobald der Spargel in Österreich reift, gibt es wieder köstliche Spargelgerichte für die Gäste von GOURMET Business. Die beliebten Speisen aus der aktuellen Themenwoche des À la Carte-Angebots werden mit 100% österreichischem Spargel zubereitet. „Wir kochen am liebsten mit regionalen und saisonalen Zutaten. Darauf legen nicht nur wir, sondern auch unsere Gäste großen Wert. Frisch zubereitet schmeckt Spargel außerdem einfach am besten. Um diese Frische zu garantieren, gibt es unsere Spargelspeisen nur dann, wenn das Gemüse gerade bei uns wächst und am besten schmeckt“, so Mag.a Claudia Horacek, Geschäftsfeldleiterin Business Catering.

Regionale Herkunft und kurze Transportwege

GOURMET Business setzt auf heimischen Spargel, der genussreif geerntet und rasch verarbeitet wird: Besonders gerne kauft GOURMET Business im Marchfeld ein, das sich in unmittelbarer Nähe zur GOURMET Frischküche befindet. So schmecken Speisen wie gebratener Lachs auf grünem Spargel mit Sauce Hollandaise, Spargel-Tagliatelle in Tomaten-Safransauce oder Spargelcremesuppe besonders gut.

Saisonales Speisenangebot

Die Ergebnisse der jährlichen Zufriedenheitsbefragung mit knapp 6.000 Teilnehmenden zeigen, dass Herkunft und Saisonalität der Zutaten für die Gäste von GOURMET Business eine wichtige Rolle spielen. Entsprechend ist das Speisenangebot auf saisonale und regionale Zutaten ausgerichtet, die sich im Jahresverlauf abwechseln. Das macht es den Gästen besonders einfach, sich am Arbeitsplatz saisonal und abwechslungsreich zu ernähren.

Mehr über GOURMET und GOURMET Business erfahren Sie hier:

Mehr erfahren

Rückfragen & Kontakt

GOURMET Unternehmenskommunikation
Martina Baumeister MSc, +43 664 966 45 42, martina.baumeister@
gourmet.at
Lena Schiwampl, BA, +43 664 9664667, [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GOU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Gebratener Lachs auf grünem Spargel mit Sauce Hollandaise aus dem À la Carte Angebot von GOURMET Business. Abdruck honorarfrei im Kontext der Presseinformation. Alle Fotos: © Gourmet [Bild, 647.18KB]
Vorschau Bild von Mag.a Claudia Horacek, Geschäftsfeldleiterin von GOURMET Business Catering. Abdruck honorarfrei im Kontext der Presseinformation. Alle Fotos: © Gourmet [Bild, 492.99KB]
Vorschau Bild von Der Spargel in den Speisen des À la Carte-Angebots von GOURMET Business kommt zu 100% aus Österreich. Abdruck honorarfrei im Kontext der Presseinformation. Alle Fotos: © Gourmet [Bild, 223.16KB]

GOURMET

Rückfragen & Kontakt

GOURMET Unternehmenskommunikation
Martina Baumeister MSc, +43 664 966 45 42, martina.baumeister@
gourmet.at
Lena Schiwampl, BA, +43 664 9664667, [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright