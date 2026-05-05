Saisonale Spargelgerichte aus Österreich im GOURMET Business À la Carte-Angebot

Wien (OTS) -

Sobald der Spargel in Österreich reift, gibt es wieder köstliche Spargelgerichte für die Gäste von GOURMET Business. Die beliebten Speisen aus der aktuellen Themenwoche des À la Carte-Angebots werden mit 100% österreichischem Spargel zubereitet. „Wir kochen am liebsten mit regionalen und saisonalen Zutaten. Darauf legen nicht nur wir, sondern auch unsere Gäste großen Wert. Frisch zubereitet schmeckt Spargel außerdem einfach am besten. Um diese Frische zu garantieren, gibt es unsere Spargelspeisen nur dann, wenn das Gemüse gerade bei uns wächst und am besten schmeckt“, so Mag.a Claudia Horacek, Geschäftsfeldleiterin Business Catering.

Regionale Herkunft und kurze Transportwege

GOURMET Business setzt auf heimischen Spargel, der genussreif geerntet und rasch verarbeitet wird: Besonders gerne kauft GOURMET Business im Marchfeld ein, das sich in unmittelbarer Nähe zur GOURMET Frischküche befindet. So schmecken Speisen wie gebratener Lachs auf grünem Spargel mit Sauce Hollandaise, Spargel-Tagliatelle in Tomaten-Safransauce oder Spargelcremesuppe besonders gut.

Saisonales Speisenangebot

Die Ergebnisse der jährlichen Zufriedenheitsbefragung mit knapp 6.000 Teilnehmenden zeigen, dass Herkunft und Saisonalität der Zutaten für die Gäste von GOURMET Business eine wichtige Rolle spielen. Entsprechend ist das Speisenangebot auf saisonale und regionale Zutaten ausgerichtet, die sich im Jahresverlauf abwechseln. Das macht es den Gästen besonders einfach, sich am Arbeitsplatz saisonal und abwechslungsreich zu ernähren.

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