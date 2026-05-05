Wögingers Postenschacher – Welche Folgen hat das Urteil? „Pro und Contra“ am Dienstag um 22:25 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Zu Gast bei Manuela Raidl: Bernhard Görg, Heinz Christian Strache, Florian Klenk, Michael Rohregger & Nina Hoppe. Danach bei „Breaking Media“: Doris Schmidauer, Clemens Pig & Martin Andree.



August Wöginger tritt als ÖVP-Klubobmann zurück, nachdem er in der Causa Finanzamt Braunau schuldig gesprochen wurde. Das Gerichtsurteil lautet: Die Intervention für einen türkisen Parteifreund war kein Bürgeranliegen, sondern Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Dieses will der ÖVP-Spitzenpolitiker bekämpfen und er bleibt weiter Nationalratsabgeordneter.

Wie steht es um das Thema Korruption in Österreichs Spitzenpolitik? Welche Lehre zieht die ÖVP aus dem Urteil? Ist es moralisch vertretbar als verurteilter Politiker im Amt zu bleiben? Darüber diskutieren bei Moderatorin Manuela Raidl im „Pro und Contra“-Studio um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4 Bernhard Görg (ehemaliger ÖVP-Wien-Chef), Florian Klenk (Chefredakteur Falter), Michael Rohregger (Anwalt von August Wöginger) und Nina Hoppe (Kommunikationsberaterin).



„Breaking Media“ zum Thema „Kampf um die Wahrheit“ um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wie stark prägen soziale Medien und künstliche Intelligenz das heutige Weltbild? Steht die Demokratie im Krieg der Medien auf dem Spiel? In einer neuen Ausgabe des Medienkompetenz-Magazins „Breaking Media“ begrüßt Moderatorin Gundula Geiginger um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4 APA-Chef Clemens Pig und den deutschen Medienwissenschaftler Martin Andree zur Diskussion. Clemens Pig beschreibt in seinem jüngsten Buch eine „Welt ohne Wahrheit“ und zeigt anhand zahlreicher Interviews, wie gefährlich die Macht der Tech-Giganten für Europa geworden ist. Martin Andree warnt eindringlich: „Wir müssen die Monopolbastille stürmen, sonst haben Alternativen keine Chance.“

Im zweiten Teil der Sendung rückt „Breaking Media“ die künstliche Intelligenz in eine andere Perspektive. Gemeinsam mit Politikwissenschafterin, Autorin und First Lady Doris Schmidauer geht Gundula Geiginger der Frage nach: Ist KI sexistisch? Und wenn ja, warum?



„Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr und „Breaking Media“ um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4