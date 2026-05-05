Aviso: online Pressebriefing Schilling & Tegethoff (Greens/EFA): Bahnfahren durch Europa – Was im neuen EU-Rail-Paket wirklich zählt

Brüssel (OTS) -

Vor der Vorstellung des neuen Rail-Pakets durch die Europäische Kommission laden die EU-Abgeordneten Lena Schilling und Kai Tegethoff (Greens/EFA) zu einem hybriden Pressebriefing ein.

Die Kommission will mit dem Paket zentrale Hürden im europäischen Bahnverkehr adressieren – von der grenzüberschreitenden Buchung bis hin zu stärkeren Fahrgastrechten. Lena Schilling und Kai Tegethoff legen im Vorfeld dar, wo sie die entscheidenden Hebel sehen, welche Punkte aus ihrer Sicht zwingend enthalten sein müssen und worauf es jetzt politisch ankommt, damit Bahnfahren in Europa einfacher, transparenter und verlässlicher wird.

Im Fokus stehen unter anderem die Vereinfachung von Buchung und Ticketing über Grenzen hinweg, klare und durchsetzbare Fahrgastrechte sowie die Frage, wie ein echter europäischer Bahnmarkt funktionieren kann.

Zeit: Dienstag, 12.05.2026 – 10:00 Uhr

Ort: Europäisches Parlament, Raum SPAAK 0A50 sowie online (Zugangsdaten nach Anmeldung)

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]

Online Pressebriefing zum EU-Rail-Paket mit Lena Schilling und Kai Tegethoff

Datum: 12.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: online sowie Europäisches Parlament – Raum SPAAK 0A50