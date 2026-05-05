- 05.05.2026, 15:31:32
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- OTS0151
Wien braucht faire Regeln für Taxis
Obmann Gönültaş bei Infoveranstaltung für Mitglieder: "Wir wollen klare Regeln, wirksame Kontrollen und einen Tarif, der wieder trägt.“
“Das Wiener Taxigewerbe steht unter massivem Druck. Während die Kosten in den letzten Jahren stark gestiegen sind, wurde der Tarif nicht angepasst. Gleichzeitig sehen wir, dass Preisunterbietungen und fehlende Sanktionen den Markt zusätzlich destabilisieren. Das trifft jene Taxlerinnen und Taxler, die tagtäglich arbeiten und für verlässliche Mobilität in Wien sorgen”, sagt Resul Ekrem Gönültaş, Obmann der Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Pkw ("Taxi-Innung").
“Für uns ist klar: Qualität bleibt der Maßstab. Ebenso klar ist aber auch: Schwarze Schafe dürfen nicht länger den Ruf einer ganzen Branche beschädigen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit strengeren Kontrollen und spürbaren Konsequenzen rechnen.”
“Die Fachgruppe bekennt sich zu einer umfassenden Neuordnung des Wiener Taxigewerbes. Wir stehen für einen neuen Tarif, für mehr Transparenz, für strengere Kontrollen und für klare Regeln für alle. Wir bringen uns in die Gespräche mit der Stadt Wien, konstruktiv und lösungsorientiert ein. Unser Ziel ist kein Konflikt, sondern ein funktionierendes System: fair für die Betriebe, nachvollziehbar für die Stadt und verlässlich für die Fahrgäste.”
“Dazu gehört auch, dass die Fachgruppe selbst Verantwortung übernimmt. Wir arbeiten an konkreten Maßnahmen, dokumentieren Missstände, treiben die Reform der Prüfungen voran und drängen auf jene Kontrollen und Datenzugriffe, die es braucht, um Regelkonformität im Markt endlich wirksam durchzusetzen. Wien braucht ein starkes, sauberes und modernes Taxigewerbe – und genau dafür setzen wir uns ein.”
Unsere Anliegen: Faire Regeln. Klare Qualität. Sichere Mobilität für Wien.
- Ein neuer Tarif, der wieder trägt
Der Wiener Taxitarif muss rasch an die wirtschaftliche Realität angepasst werden. Der derzeitige Tarif wird durch Preisunterbietungen und Auslegungsspielräume systematisch ausgehöhlt.
- Wiener Taxis auf Wiener Straßen
Fahrten in Wien sollen nur von Wiener Taxis durchgeführt werden – nicht etwa von Taxis mit Schwechater Kennzeichen. Nur so kann sichergestellt werden, dass auch alle den Wiener Regeln, Qualitätsstandards und Kontrollen unterliegen.
- Kein Unterbieten mehr auf Kosten der Branche
Der Wiener Taxitarif muss eine echte Untergrenze sein. Wenn festgelegte Preise konsequent unterschritten werden, entstehen unfaire Wettbewerbsbedingungen, wirtschaftlicher Druck und sinkende Planbarkeit.
- Bessere Daten, wirksamere Kontrollen
Meldungen der Vermittler müssen häufiger erfolgen und Lenkerdaten enthalten. Nur wenn die Stadt Wien diese Informationen hat, sind wirksame Kontrollen, besserer Gebietsschutz und konsequentes Vorgehen gegen schwarze Schafe möglich.
- Qualität beginnt bei Ausbildung und Sprache
Die Qualität und Sicherheit am Fahrgast hängen direkt von der Ausbildung ab. Deshalb braucht es längere und praxisnähere Ausbildungszeiten, strengere Prüfungen und klar verankerte Deutschkenntnisse.
- Es muss jederzeit klar sein, wer fährt
Die eindeutige Identität des Lenkers ist eine Grundfrage von Sicherheit und Kontrolle. Missbrauch bei Fahrer-Apps dürfen in einem geregelten System keinen Platz haben.
- Bestellte Fahrten müssen vollständig transparent sein
Wer eine Fahrt annimmt, muss wissen, wohin sie geht und zu welchem Preis sie durchgeführt werden soll. Das ist eine Frage der Fairness, der Rechtssicherheit und der wirtschaftlichen Zumutbarkeit.
- Gleiche Regeln auch für Vermittler
Wer den Markt steuert, Fahrten vermittelt und Preise prägt, muss sich auch an die Spielregeln halten. Vermittler sind Teil des Marktes und dürfen sich nicht aus Verantwortung und Kontrolle herausziehen.
Rückfragen & Kontakt
Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Pkw
Telefon: +43 1 514 50-3495
E-Mail: [email protected]
Website: https://wko.at/wien/taxi
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