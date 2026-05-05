Wien braucht faire Regeln für Taxis

Wien (OTS) -

“Das Wiener Taxigewerbe steht unter massivem Druck. Während die Kosten in den letzten Jahren stark gestiegen sind, wurde der Tarif nicht angepasst. Gleichzeitig sehen wir, dass Preisunterbietungen und fehlende Sanktionen den Markt zusätzlich destabilisieren. Das trifft jene Taxlerinnen und Taxler, die tagtäglich arbeiten und für verlässliche Mobilität in Wien sorgen”, sagt Resul Ekrem Gönültaş, Obmann der Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Pkw ("Taxi-Innung").

“Für uns ist klar: Qualität bleibt der Maßstab. Ebenso klar ist aber auch: Schwarze Schafe dürfen nicht länger den Ruf einer ganzen Branche beschädigen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit strengeren Kontrollen und spürbaren Konsequenzen rechnen.”

“Die Fachgruppe bekennt sich zu einer umfassenden Neuordnung des Wiener Taxigewerbes. Wir stehen für einen neuen Tarif, für mehr Transparenz, für strengere Kontrollen und für klare Regeln für alle. Wir bringen uns in die Gespräche mit der Stadt Wien, konstruktiv und lösungsorientiert ein. Unser Ziel ist kein Konflikt, sondern ein funktionierendes System: fair für die Betriebe, nachvollziehbar für die Stadt und verlässlich für die Fahrgäste.”

“Dazu gehört auch, dass die Fachgruppe selbst Verantwortung übernimmt. Wir arbeiten an konkreten Maßnahmen, dokumentieren Missstände, treiben die Reform der Prüfungen voran und drängen auf jene Kontrollen und Datenzugriffe, die es braucht, um Regelkonformität im Markt endlich wirksam durchzusetzen. Wien braucht ein starkes, sauberes und modernes Taxigewerbe – und genau dafür setzen wir uns ein.”

Unsere Anliegen: Faire Regeln. Klare Qualität. Sichere Mobilität für Wien.