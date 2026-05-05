FPÖ – Heinreichsberger: Jahrzehntelange Versäumnisse im Lainzer Tiergarten – Mauer einsturzgefährdet

Wien (OTS) -

„Der Stadtrechnungshof Wien hat den Zustand der 22 Kilometer langen Mauer des Lainzer Tiergartens überprüft und erhebliche Versäumnisse und Gefahrenquellen festgestellt“, so FPÖ Hietzing Bezirksparteiobmann Georg Heinreichsberger.

Bereits nach Mauereinstürzen im Dezember 1997 wurde ein Gesamtsanierungskonzept empfohlen, das von der zuständigen MA 49 aber nicht umgesetzt wurde. Schon damals wurden „erhebliche Versäumnisse bei der Wartung und der Instandhaltung" sowie „unzureichende Kontrollen" konstatiert.



In den folgenden Jahren wechselte mehrfach die Zuständigkeit der jeweiligen Magistratsabteilungen. Zwar wurden immer wieder Sanierungen eingefordert und teilweise umgesetzt – etwa durch Spritzbeton oder Stützkonstruktionen aus Holz, die getätigten Sanierungsmaßnahmen griffen jedoch nicht. Rissbildungen und großflächige Abplatzungen zeugen von einem desaströsen Zustand, den Wasser und Frost im Laufe der Jahre zusätzlich verschärften. Dazu kommt, dass einige Bereiche wegen starken Bewuchses gar nicht zugänglich waren, eine vollständige Überprüfung somit unmöglich. Klubobmann Georg Heinreichsberger empfiehlt dringend, die Vorschläge des Stadtrechnungshofs umzusetzen und den Mauerzustands vollständig zu erfassen, den Bewuchs entlang der gesamten Mauer zu beseitigen sowie die Zuständigkeiten im Magistrat klarzustellen und die Erstellung eines neuen Gesamtsanierungskonzepts zeitnah in die Wege zu leiten. „Die bisherigen Maßnahmen waren lediglich punktuell und anlassbezogen statt systematisch“, macht Heinreichsberger abschließend deutlich.