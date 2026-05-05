NEOS Wien / Bakos zu Kindergarten-Förderungen: „Wo andere nur reden, setzen wir um“

Wien (OTS) -

Der aktuelle Bericht des Stadtrechnungshofs zu den Wiener Kindergärten hält mehrere Empfehlungen fest, die großteils bereits initiiert oder in Evaluierung sind. Die Kindergarten-Förderungen sind Teil des Reformprozesses „Kindergarten neu denken“, durch den auch das Fördersystem in den nächsten Jahren umfassend reformiert wird.

Zur aktuellen Debatte um die Erkenntnisse des Berichts hält NEOS Bildungssprecherin Dolores Bakos fest: „Die ÖVP sucht Skandale, wo keine sind. Es waren wir NEOS, die 2023 zum ersten Mal eine Kostenrechnung im Kindergarten aufgestellt haben – und der Rechnungshof bestätigt, dass wir drei von vier seiner Empfehlungen bereits initiiert haben.“

Kindergarten neu denken – auch das Fördersystem

Die Reform der Förderungen ist einer der Grundpfeiler von Bettina Emmerlings Reform „Kindergarten neu denken“. Ziel ist ein faires und transparentes Fördersystem, in dem die Herausforderungen – Sprachförderung, Inklusion, besonderer Förderbedarf – gerechter zwischen städtischen und privaten Trägern verteilt werden. Insgesamt geht es um eine Angleichung der zwei Systeme, mehr Fairness für die Eltern und klare Mindeststandards.

„Wir NEOS nehmen den Kindergarten als erste Bildungseinrichtung ernst. Darum stärken wir die Sprachförderung und Inklusion im Kindergarten – und arbeiten an einer Strukturreform, die auch das Fördersystem weiterentwickelt“, so Bakos weiter.

ÖVP schläft, NEOS liefert

Zudem weist Bakos darauf hin, dass die ÖVP in der Bundesregierung Möglichkeiten gehabt hätte, die Elementarpädagogik in ganz Österreich weiterzuentwickeln:

„Der Vergleich macht sicher: Während es unter einem Bildungsminister Polaschek Stillstand gab, investieren NEOS in den Kindergarten – z. B. durch das zweite verpflichtende Kindergartenjahr. Und auch in Wien machen wir das, was die ÖVP in jeder ihrer Regierungsbeteiligungen verschläft, wenn sie in Verantwortung ist: Mit der Reform ‘Kindergarten neu denken’ machen wir das Fördersystem fairer und transparenter – im Sinne der Steuerzahler, aber auch aller Eltern und Kinder“, schließt Bakos.