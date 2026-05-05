Fahrbahn der Landesstraße L 4 wird südlich von Lassee erneuert

St. Pölten (OTS) -

Aufgrund der aufgetretenen Schäden (Spurrinnen, starke Unebenheiten und eine rissige Fahrbahnoberfläche) entspricht die Fahrbahn der Landesstraße L 4 nach dem südlichen Ortsende von Lassee nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard. Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße L 4 auf einer Länge von rund 870 Metern zu erneuern. Die Landesstraße L 4 weist in diesem Bereich ein durchschnittliches Verkehrsaufkommen von rund 3.000 Fahrzeugen pro Tag auf.

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung wird nach den Fräsarbeiten auf der Landesstraße L 4 ein Asphaltvlies zur Verstärkung des Konstruktionsaufbaus aufgebracht. In weiterer Folge wird auf der Gesamtfläche von rund 4.900 Quadratmetern eine neue bituminöse Tragdeckschicht hergestellt. Die Asphaltierungsarbeiten werden von der Firma Leyrer + Graf innerhalb einer Bauzeit von fünf Werktagen unter Sperre der Landesstraße L 4 im Baustellenbereich durchgeführt. Im Anschluss wird durch die Straßenmeisterei Groß-Enzersdorf unter Aufrechterhaltung des Verkehrs das Bankett an die neuen Gegebenheiten angepasst.

Die Bauarbeiten werden vorbehaltlich der Witterungsverhältnisse von 18. Mai bis 22. Mai durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 160.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über die Landesstraßen L 5 – B 49 und B 3 (Groißenbrunn – Engelhartstetten – Loimersdorf).

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141, bei Ing. Christoph Schodl BA, MA, oder per E-Mail unter [email protected]