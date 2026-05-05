- 05.05.2026, 14:42:32
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AVISO: Mineralische Rohstoffe bleiben unverzichtbar, warum Kreislaufwirtschaft allein nicht reicht
Das Forum mineralische Rohstoffe lädt am 12. Mai zum Rohstoffsymposium, das sich dem Thema Rohstoffgewinnung und Kreislaufwirtschaft widmet.
Beim Rohstoffsymposium werden die Herausforderungen rund um Kreislaufwirtschaft in der Praxis, Recycling und Rohstoffkreislauf sowie die Sicherstellung einer regionalen Versorgung Österreichs mit den notwendigen primären Rohstoffen diskutiert.
Datum: Dienstag, 12. Mai 2026
Zeit: 13:00 – 17:30 Uhr
Ort: ThirtyFive, Herta-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien
Ihre Gesprächspartner:innen:
Christian Holzer, BMLUK, Jakob Lederer,TU Wien, Johannes Pressl, Österreichischer Gemeindebund, Alexandra Strickner, Global 2000, Tristan Tallafuss, Österreichischer, Baustoff-Recycling Verband Johann Eder, Vorstandsvorsitzender Forum Rohstoffe, Manuel Frondel, RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Philip Ramprecht, Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H, Lukas Fleisch, Rhomberg Bau GmbH
Daten zu Primärrohstoffbedarf
Im Rahmen der Veranstaltung werden Best-Practice-Beispiele von heimischen Rohstoffunternehmen präsentiert und eine Podiumsdiskussion zum Thema „Kreislaufwirtschaft und Primärrohstoffe: Vision und Wirklichkeit“ stattfinden. Zudem werden die ersten Ergebnisse der RWI-Studie zum künftigen Bedarf an Sand, Kies und Naturstein in Österreich präsentiert.
Vertreter:innen der Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung erforderlich. Hierfür ersuchen wir um Anmeldung unter [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Forum mineralische Rohstoffe
Evelin Past
Telefon: +43 664 817 9035
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.forumrohstoffe.at/
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