AVISO: Mineralische Rohstoffe bleiben unverzichtbar, warum Kreislaufwirtschaft allein nicht reicht

Wien (OTS) -

Beim Rohstoffsymposium werden die Herausforderungen rund um Kreislaufwirtschaft in der Praxis, Recycling und Rohstoffkreislauf sowie die Sicherstellung einer regionalen Versorgung Österreichs mit den notwendigen primären Rohstoffen diskutiert.

Datum: Dienstag, 12. Mai 2026

Zeit: 13:00 – 17:30 Uhr

Ort: ThirtyFive, Herta-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:

Christian Holzer, BMLUK, Jakob Lederer,TU Wien, Johannes Pressl, Österreichischer Gemeindebund, Alexandra Strickner, Global 2000, Tristan Tallafuss, Österreichischer, Baustoff-Recycling Verband Johann Eder, Vorstandsvorsitzender Forum Rohstoffe, Manuel Frondel, RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Philip Ramprecht, Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H, Lukas Fleisch, Rhomberg Bau GmbH

Daten zu Primärrohstoffbedarf

Im Rahmen der Veranstaltung werden Best-Practice-Beispiele von heimischen Rohstoffunternehmen präsentiert und eine Podiumsdiskussion zum Thema „Kreislaufwirtschaft und Primärrohstoffe: Vision und Wirklichkeit“ stattfinden. Zudem werden die ersten Ergebnisse der RWI-Studie zum künftigen Bedarf an Sand, Kies und Naturstein in Österreich präsentiert.

Vertreter:innen der Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung erforderlich. Hierfür ersuchen wir um Anmeldung unter [email protected]