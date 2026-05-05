  • 05.05.2026, 14:42:32
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  • OTS0143

AVISO: Mineralische Rohstoffe bleiben unverzichtbar, warum Kreislaufwirtschaft allein nicht reicht

Das Forum mineralische Rohstoffe lädt am 12. Mai zum Rohstoffsymposium, das sich dem Thema Rohstoffgewinnung und Kreislaufwirtschaft widmet.

Wien (OTS) - 

Beim Rohstoffsymposium werden die Herausforderungen rund um Kreislaufwirtschaft in der Praxis, Recycling und Rohstoffkreislauf sowie die Sicherstellung einer regionalen Versorgung Österreichs mit den notwendigen primären Rohstoffen diskutiert.

Datum: Dienstag, 12. Mai 2026

Zeit: 13:00 – 17:30 Uhr

Ort: ThirtyFive, Herta-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:

Christian Holzer, BMLUK, Jakob Lederer,TU Wien, Johannes Pressl, Österreichischer Gemeindebund, Alexandra Strickner, Global 2000, Tristan Tallafuss, Österreichischer, Baustoff-Recycling Verband Johann Eder, Vorstandsvorsitzender Forum Rohstoffe, Manuel Frondel, RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Philip Ramprecht, Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H, Lukas Fleisch, Rhomberg Bau GmbH

Daten zu Primärrohstoffbedarf

Im Rahmen der Veranstaltung werden Best-Practice-Beispiele von heimischen Rohstoffunternehmen präsentiert und eine Podiumsdiskussion zum Thema „Kreislaufwirtschaft und Primärrohstoffe: Vision und Wirklichkeit“ stattfinden. Zudem werden die ersten Ergebnisse der RWI-Studie zum künftigen Bedarf an Sand, Kies und Naturstein in Österreich präsentiert.

Vertreter:innen der Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung erforderlich. Hierfür ersuchen wir um Anmeldung unter [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Forum mineralische Rohstoffe
Evelin Past
Telefon: +43 664 817 9035
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.forumrohstoffe.at/

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