FPÖ – Berger/Schuch zu Rothneusiedl: Wenn Ideologie Hausverstand und Verkehr ersetzt

Wien (OTS) -

Die Pläne von Planungs- und Verkehrsstadträtin Ulli Sima für das neue Stadtentwicklungsgebiet Rothneusiedl zeigen einmal mehr, dass die rot-pinke Stadtregierung zentrale Fragen der Infrastruktur nur unzureichend durchdenkt. Während auf der einen Seite ein riesiges neues Stadtviertel für tausende Menschen geschaffen werden soll, fehlt es auf der anderen Seite weiterhin an einem schlüssigen und ganzheitlichen Verkehrskonzept, das den tatsächlichen Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht wird.

Der Favoritner FPÖ-Bezirksparteiobmann Stefan Berger sowie der freiheitliche Bezirksvorsteherstellvertreter Christian Schuch üben in diesem Zusammenhang deutliche Kritik an den aktuellen Überlegungen rund um die Verkehrsanbindung. „Es ist völlig realitätsfremd, ein Stadtentwicklungsgebiet dieser Größenordnung weitgehend autofrei planen zu wollen und gleichzeitig keine tragfähigen Alternativen für den Individualverkehr vorzulegen. Viele Menschen sind im Alltag auf ihr Auto angewiesen – sei es aus beruflichen Gründen, wegen Betreuungspflichten oder mangelnder öffentlicher Anbindung“, so Berger.

Besonders kritisch sehen die Freiheitlichen die Idee, die Verkehrsanbindung bis zur möglichen Verlängerung der U1 lediglich über eine neue „Speed-Buslinie“, den sogenannten RothNEUsiedl-Express, abzuwickeln. „Ein Bus als Übergangslösung für ein Gebiet, in dem künftig tausende Menschen leben sollen, ist schlicht zu wenig. Hier wird auf Zeit gespielt, anstatt von Anfang an eine nachhaltige und leistungsfähige Infrastruktur zu schaffen“, betont Schuch.

Für Berger und Schuch steht fest, dass das ganze Projekt auf hatscherten Beinen steht und noch bevor wieder Milliarden Euro versickern, am Besten ganz abgesagt werden soll.