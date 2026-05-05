Kundgebung und Aktion vor dem Parlament: Blackbox Pflegepolitik – Wo bleibt die Reform? Stillstand hilft weder Menschen noch dem Budget!

Wien (OTS) -

Vor dem Hintergrund der notwendigen Sanierung der öffentlichen Haushalte werden aktuell vor allem einzelne Budgetposten kurzfristig hin- und hergeschoben. Was ausbleibt, sind strukturelle und nachhaltige Reformen, um die österreichischen Versorgungssysteme in Gesundheit und Pflege koordiniert, bedarfsorientiert und ökonomisch sinnvoll aufzustellen. Stattdessen leistet man sich weiter leidvolle und teure Verwerfungen, Fehlsteuerungen und Drehtüreffekte. Auch auf die schon lange in Aussicht gestellte systematische Einbindung der Praktiker*innen wartet man bisher vergeblich. Aber gerade sie sehen in der täglichen Versorgungspraxis, wo die konkreten Probleme liegen, wo am Bedarf vorbeigearbeitet wird, und wo Mittel effektiver eingesetzt werden könnten und müssten.

Gesundheit und Pflege gehören zu den Topthemen der österreichischen Bevölkerung, nicht zuletzt angesichts des demografischen Wandels. Sie verdienen einen transparenten und ernsthaften Reformprozess – gerade dann, wenn Budgets knapp und Herausforderungen groß sind. Relevante Schlüsselfragen sind jedoch nach wie vor offen: Was brauchen wir für die lange versprochene Stärkung der Pflege zu Hause? Was tun wir für humane und ressourcenschonende Abläufe zwischen Gesundheits- und Pflegesystem? Wie stoppen wir bedarfsferne und teure Fehlsteuerungen? Wie bringen wir Entbürokratisierung, Digitalisierung und Telecare voran? Wie gelingt die Entlastung des Pflegepersonals? Wo bleibt die politische Einbindung der Praxis? Wer steht in der Verantwortung? Die Pflegepolitik darf keine Blackbox bleiben! Der Stillstand muss ein Ende haben!

Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe laden anlässlich des „Internationalen Tages der Pflegenden“ am 12. Mai zu einer Kundgebung und Aktion vor dem österreichischen Parlament. Sie sind herzlich dazu eingeladen!

Kundgebung & Aktion der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG), anlässlich des „Internationalen Tages der Pflegenden“, Dienstag, 12. Mai 2026, um 09:00 Uhr, vor dem österreichischen Parlament



Ihre Gesprächspartner*innen vor Ort sind:

Elisabeth Anselm , Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich, derzeit Vorsitzende der BAG

, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich, derzeit Vorsitzende der BAG Anna Parr , Generalsekretärin der Caritas Österreich

, Generalsekretärin der Caritas Österreich Maria Katharina Moser , Direktorin der Diakonie Österreich

, Direktorin der Diakonie Österreich Gerry Foitik , Bundesrettungskommandant und Mitglied der Geschäftsleitung des Österreichischen Roten Kreuzes

, Bundesrettungskommandant und Mitglied der Geschäftsleitung des Österreichischen Roten Kreuzes Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich

Foto-Shootings und Interviews mit den Vertreter*innen der BAG sind bereits ab 8:30 Uhr möglich. Ein Fotograf der APA ist anwesend, die Bilder werden via APA OTS zur Verfügung gestellt.

Anmeldungen erbeten unter [email protected] oder unter [email protected].

freiewohlfahrt.at

EINLADUNG ZU KUNDGEBUNG & AKTION VOR DEM PARLAMENT zum „Internationalen Tag der Pflegenden“ | Blackbox Pflegepolitik: Wo bleibt die Reform? Stillstand hilft weder den Menschen noch dem Budget!

Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe fordern einen ernsthaften und transparenten Reformprozess für eine zukunftsfähige Pflegeversorgung. Um ihren Anliegen Ausdruck zu verleihen, laden die fünf großen Trägerorganisationen der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) am 12. Mai 2026, dem Internationalen Tag der Pflegenden, ab 9:00 Uhr zu Kundgebung, Aktion und Pressegespräch vor dem Parlament (bei jeder Witterung!).

Datum: 12.05.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Platz vor dem Österreichischen Parlament

Dr.-Karl-Renner-Ring 3

1010 Wien

Österreich

URL: https://freiewohlfahrt.at