  • 05.05.2026, 14:24:32
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  • OTS0139

50 Jahre Landeskindergarten in Schweiggers

LR Teschl-Hofmeister: Marktgemeinde unterstützt die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

St. Pölten (OTS) - 

Die Marktgemeinde Schweiggers feiert das 50-jährige Bestehen ihres Landeskindergartens – ein bedeutender Meilenstein für die frühkindliche Bildung in der Region. Seit fünf Jahrzehnten begleitet die Einrichtung Generationen von Kindern auf ihrem Weg und bietet einen Ort des Lernens, Spielens und der Gemeinschaft. Heute präsentiert sich das Betreuungsangebot modern und bedarfsgerecht: Innerhalb der Marktgemeinde Schweiggers wird derzeit ein viergruppiger NÖ Landeskindergarten sowie eine eingruppige Tagesbetreuungseinrichtung am Standort Am Schulberg 3 geführt. Die letzten Erweiterungen erfolgten in den vergangenen Jahren und unterstreichen das kontinuierliche Engagement der Gemeinde, auf die steigenden Anforderungen in der Kinderbetreuung flexibel zu reagieren. „Das Jubiläum ist zugleich Anlass, allen Pädagoginnen und Pädagogen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement zu danken und gemeinsam mit Kindern, Eltern und Gästen auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückzublicken“, gratuliert Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]

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Mag. Ing. Johannes Seiter
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