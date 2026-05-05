  • 05.05.2026, 14:01:02
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  • OTS0135

„ZIB Talk“ mit Simone Stribl zu: „Neuaufstellung – Wie beschädigt ist die ÖVP?“

Heute, am 5. Mai, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Nach der Verurteilung und dem Rücktritt von August Wöginger stellt sich die ÖVP personell neu auf: Mit Ernst Gödl übernimmt ein neuer Klubobmann und soll einen Neustart einleiten. Doch wie groß ist der politische Schaden nach dem Urteil im Postenschacher-Prozess? Welche weiteren Konsequenzen drohen der Volkspartei – insbesondere auch für Sebastian Kurz, nachdem die Justiz dem Kronzeugen Thomas Schmid zentrale Glaubwürdigkeit zugesprochen hat? Welche Auswirkungen hat die Neuaufstellung auf die Stabilität der Koalition? Und welche Signalwirkung hat das Urteil von Linz im Kampf gegen politische Interventionen und Korruption? Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 5. Mai 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl:

Andreas Ottenschläger
Nationalratsabgeordneter ÖVP

Heidi Glück
Politikberaterin

Klaus Knittelfelder
„Die Presse“

Eva Konzett
„Falter“

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