Eurovision Song Contest 2026: Start der ESC-Woche am 10. Mai mit der „Opening Ceremony“ am Wiener Rathausplatz und live in ORF 1

Wien (OTS) -

Die große „Opening Ceremony“ ist der spektakuläre Auftakt des Eurovision Song Contest. Sie findet am Sonntag, dem 10. Mai 2026, am Wiener Rathausplatz – und ab 16.55 Uhr in „Welcome to Vienna – Das ESC Opening“ live in ORF 1 und auf ORF ON – statt. Am „Turquoise Carpet“ ziehen alle 35 Delegationen vom Burgtheater Richtung Rathaus – empfangen von bis zu 10.000 Fans und zahlreichen Medienvertreterinnen und Medienvertretern aus aller Welt. Die „Opening Ceremony“ markiert nicht nur für die diesjährigen Teilnehmer:innen den Start in die ESC-Woche, sondern ist auch gleichzeitig die Eröffnung des Eurovision Village für die Fans am Wiener Rathausplatz. Für das ORF-Publikum läutet die Sendung „Welcome to Vienna – Das ESC Opening“ die mehr als 100 Stunden Live-Programm aus dem ORF-Glasstudio am Wiener Rathausplatz ein, aus dem sich ORF 1, ORF 2, ORF III, Ö1, Ö3, FM4, ORF Wien und ORF Niederösterreich melden.

Weitere ORF-TV-Highlights am Sonntag, dem 10. Mai, sind u. a. Andi Knolls „Mr. Song Contest proudly presents – Wir sind Song Contest“ (19.00 Uhr, ORF 1) und „70 Jahre ESC – Das Konzert. Reloaded by RSO“ (21.50 Uhr, ORF 1). In den ORF-Radios sind „Aus dem Archiv: Eurovision Song Contest“ (18.15 Uhr, Ö1), „FM4 Lieblingslieder“ mit ESC-Host Michael Ostrowski (16.00 Uhr, FM4) und eine neue Folge von „Bussi Bla Bla – Der Podcast mit Tom Neuwirth (Conchita Wurst) und JJ“ (20.00 Uhr, FM4) zu hören. Und auch ORF ON, ORF KiDS, songcontest.ORF.at und die ORF-Social-Media-Kanäle sind ab 10. Mai im ESC-Fieber.

„Opening Ceremony“ im Eurovision Village am 10. Mai als offizielle Eröffnung der ESC-Woche

Am Sonntag, dem 10. Mai, wird die ESC-Show-Woche 2026 mit der „Opening Ceremony“ (Einlass 14.00 Uhr, ab 16.55 Uhr live in ORF 1) im Eurovision Village am Wiener Rathausplatz offiziell eröffnet. Eingestimmt darauf wird im Eurovision Village bereits ab 14.00 Uhr mit „The Great ESC Singalong“ mit Monika Ballwein & The Voices of Volunteers. Gegen 16.00 Uhr gibt Österreichs ESC-Star COSMÓ eine Dance Lesson, um mit allen gemeinsam den „TANZSCHEIN“ zu machen. Anschließend an die Eröffnungsfeier sorgen ab ca. 19.00 Uhr Österreichs ehemaliger ESC-Teilnehmer Eric Papilaya & The Good Vibe Tribe sowie Eurodance-Legende Haddaway für gute Stimmung, gefolgt von einem Public Viewing von „Udo Jürgens: Das letzte Konzert – Zürich 2014“ (ca. 21.30 Uhr). Im Eurovision Village gilt am 10. Mai und auch am Finaltag, dem 16. Mai, eine strenge No-Bag-Policy. Taschen, Rucksäcke, Bauchtaschen und Handtaschen sind ausnahmslos verboten. Erlaubt sind ausschließlich kleine persönliche Gegenstände wie Geldbörse, Handy und Schlüssel sowie transparente Behältnisse im Format von maximal A6.

Die ESC-Highlights im ORF-Fernsehen am 10. Mai

Den Auftakt der ESC-Woche mit mehr als 100 Stunden Live-Programm aus dem ORF-Glasstudio am Wiener Rathausplatz macht „Welcome to Vienna – Das ESC Opening“ (16.55 Uhr, live in ORF 1). Im Rahmen der „Opening Ceremony“ ziehen alle ESC-Teilnehmer:innen über den „Turquoise Carpet“, der vom Burgtheater über den Ring ins Eurovision Village zur Hauptbühne vor dem Rathaus führt, und werden von Tausenden Fans gefeiert. Fanny Stapf und Max Bauer führen durch die Sendung, während Philipp Maschl und Tina Ritschl Stimmen und Eindrücke von Acts und Publikum einfangen. Für den musikalischen Auftakt sorgt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Christian Kolonovits mit Arrangements der österreichischen ESC-Gewinnersongs. Die Woodstock Allstar Band heißt jede Delegation mit einem musikalischen Zitat aus ihrem Land willkommen, bevor die Delegationen im Wiener Rathaus offiziell begrüßt werden.

„Mr. Song Contest“ Andi Knoll gibt in „Mr. Song Contest proudly presents – Wir sind Song Contest“ (19.00 Uhr, ORF 1) spannende Einblicke hinter die Kulissen und erzählt die Geschichte vom umjubelten Sieg JJs in Basel, über die Entscheidung für die Gastgeberstadt, bis hin zu den Vorbereitungen und dem Aufbau in der Wiener Stadthalle.

In ORF III ist u. a. die Sendung „Ein Lied geht um die Welt“ (20.10 Uhr) zu sehen, die den „Erlebnis Bühne“-Hauptabend eröffnet. Der Beitrag blickt anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des ersten österreichischen ESC-Sieges im Jahr 1966 auf Udo Jürgens’ ikonischen Titel „Merci, Chérie“, der bis heute Millionen begeistert und dem österreichischen Komponisten und Sänger zum internationalen Durchbruch verhalf.

„70 Jahre ESC – Das Konzert. Reloaded by RSO“ (21.50 Uhr, ORF 1) präsentiert eine schillernde Zeitreise durch die bewegende wie bewegte Geschichte des Eurovision Song Contest. Im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses dirigiert Christian Kolonovits das ORF Radio-Symphonieorchester Wien. Durch den glanzvollen Konzertabend mit den ESC- und Musikgrößen Johnny Logan, Nicole, Nino de Angelo, Juliette Khalil und Drew Sarich führen ORF-Moderatorin Teresa Vogl und Schauspielerin Lilian Klebow, die sich ebenfalls von ihrer musikalischen Seite zeigen.

Das ESC-Programm der ORF-Radios am 10. Mai

In Ö1 ist eine Aufnahme aus dem ORF RadioKulturhaus zu hören: In „Aus dem Archiv: Eurovision Song Contest“ (18.15 Uhr) beleuchten Christian Reichhold und Regina Nassiri mit Marianne Mendt, Gary Lux, Timna Brauer und Cesár Sampson die österreichischen ESC-Beiträge der vergangenen Jahrzehnte.

In den „FM4 Lieblingsliedern“ (16.00 Uhr) spricht ESC-Host Michael Ostrowski über die Nervosität, die größte Musikshow der Welt zu moderieren, wie sehr ihn der Protestsongcontest auf den ESC 2026 vorbereitet hat und über die Songs, die ihn geprägt und überrascht haben. Zwischen Pop, Indie und unerwarteten Kuriositäten entsteht ein sehr persönliches Mixtape des ESC-Hosts. Außerdem gibt es eine neue Folge von „Bussi Bla Bla – Der Podcast mit Tom Neuwirth (Conchita Wurst) und JJ“ (20.00 Uhr, FM4). In insgesamt 20 Folgen sprechen die beiden über Popkultur, Queerness, Fame, Mode und persönliches Chaos – ungefiltert, lustig und überraschend ehrlich. Jeden Sonntag im Radio ab 20.00 Uhr und als Video-Podcast auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts und ORF Sound.

ORF KiDS ab 10. Mai im ESC-Fieber

Auch ORF KiDS steht ganz im Zeichen des Song Contest: In der ersten Folge des Formats „Unser Musik-Tagebuch“ (ab 8.40 Uhr, ORF 1 und ORF KiDS) spricht ESC-Sieger JJ u. a. über seinen Weg zur Musik, die Entstehung seines Siegersongs „Wasted Love“ und seine Song-Contest-Erlebnisse. Österreichs diesjähriger ESC-Vertreter COSMÓ erzählt in „Hallo, was machst Du?“ (8.55 Uhr, ORF 1 und ORF Kids) wie und wo sein Song „TANZSCHEIN“ entstanden ist und in „Mini Spezial“ (9.15 Uhr, ORF 1 und ORF Kids) verrät er, was hinter dem blauen Stern und der Forderung nach einem Tanzschein steckt. Außerdem sind die ersten beiden Folgen von „Mini Spezial AURI“ mit Esther Csapo und dem ESC-Maskottchen Auri zu den Themen „Wer bist denn du?“ (ab 1. Mai) und „Wie sprichst denn du?“ (ab 9. Mai) auf ORF KiDS abrufbar. Die dritte Ausgabe „Zeig mir deine Welt“ folgt am 14. Mai.

Der Eurovision Song Contest auf ORF ON und Online

ORF ON bringt den Eurovision Song Contest dorthin, wo die Fans sind: live, hautnah und jederzeit abrufbar. Alle Auftritte gibt es im Live-Stream und in Echtzeit als Catch-up, weiters exklusive Videos in einer eigenen ON-Collection.

Mit spannenden Storys rund um den größten TV-Unterhaltungsevent der Welt, exklusiven Interviews, Bildern und Videos, Live-Tickern während der Shows sowie einer Social Wall mit Postings aus dem gesamten ESC-Universum bietet die ORF-Website https://songcontest.orf.at/ einen umfassenden Blick auf das Geschehen. Die für den ESC vom ORF neu gelaunchte Seite ist die Hauptinformationsquelle für den Eurovision Song Contest.

Und auch auf Social Media werden die Nutzer:innen mit vielfältigem Content zu Acts, Shows und Events versorgt. Die Hosts Felicia Lu Kürbiß, Josefine Palla und Paul Pongratz nehmen bereits seit einigen Monaten Fans aus aller Welt mit in das bunte ESC-Universum und werden auch in der Show-Woche mit kreativen Inhalten auf den Social-Media-Plattformen Instagram und TikTok präsent sein.

Der Eurovision Song Contest im ORF TELETEXT – mitfiebern und mitdiskutieren

Auch heuer können Fans während der Live-Shows im ORF TELETEXT ihre Kommentare am TV-Screen mitverfolgen. Das spezielle „TXT meets ESC“-Service zum Eurovision Song Contest macht es möglich. Wie das geht? Ganz einfach Postings auf https://debatte.ORF.at/ verfassen und mitdiskutieren. Die originellsten Beiträge werden on air gestellt. Darüber hinaus bietet der ORF TELETEXT laufend News über Künstler:innen und Shows – zu finden auf „ESC 2026“ (Seite 450) sowie in „Kultur und Show“ (Seiten 107, 110 bzw. ab 190).

Der Eurovision Song Contest barrierefrei

Der ORF bietet auch heuer ein umfassendes barrierefreies Angebot rund um den Eurovision Song Contest – im Fernsehen wie auch online. Für alle drei Live-Shows stehen Untertitelung, Audiodeskription, ÖGS-Dolmetschung sowie die eigens produzierten Sign-Performances zur Verfügung. Darüber hinaus sind sämtliche Übertragungen auf ORF ON mit allen barrierefreien Angeboten live und on demand erlebbar.

Die Sendung „Welcome to Vienna – Das ESC Opening“ wird umfassend barrierfrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird die Show mit einem live gesprochenen Audiokommentar erlebbar gemacht. Die Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar. Die barrierefreien Sendungen stehen auf https://on.ORF.at als Video-on-Demand zur Verfügung.