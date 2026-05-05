Grätzl Energie öffnet sich für neue Mitglieder - Strom aus einer Wiener Community beziehen

Wien (OTS) -

Für Photovoltaik-Anlagen in Wien und Umgebung hat mit Frühling die produktionsstärkste Zeit des Jahres gestartet. Gerade jetzt, in einer Phase internationaler Unsicherheit und steigender Energiepreise, setzen immer mehr Menschen auf regionale Alternativen zu anonymen Stromkonzernen. Die Grätzl Energie, Wiens erste und vom Klima- und Energiefonds als Pionierprojekt ausgezeichnete Energiegemeinschaft, öffnet sich genau zu diesem Zeitpunkt als Bürgerenergiegemeinschaft für neue Mitglieder – mit klarem Fokus auf die Wiener Community.

Regionale Antwort auf volatile Energiemärkte

Die jüngsten Entwicklungen an den internationalen Energiemärkten und die Empfehlungen der E-Control, auf Fixpreis-Modelle umzusteigen, zeigen: Viele Wiener:innen suchen nach Sicherheit und Planbarkeit beim Strombezug. „Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich unabhängig von großen Energiekonzernen zu machen und Teil einer starken Gemeinschaft zu werden“, sagt Roland Kuras, Geschäftsführer der PowerSolution Energieberatung GmbH, die die Grätzl Energie gegründet hat und seither betreut. „Mit der Grätzl Energie bieten wir ein Modell, das auf Nähe, Fairness und Transparenz setzt – und das speziell für die Bedürfnisse der Wiener Stadtbewohner:innen entwickelt wurde.“

Energiegemeinschaft einfach erklärt: Strom teilen, unabhängig bleiben

In einer Energiegemeinschaft wird Strom gemeinschaftlich produziert und geteilt. Mitglieder müssen ihren bestehenden Vertrag bei einem Stromversorger nicht kündigen – sie können zusätzlich der Energiegemeinschaft beitreten. Ein Teil der Energieversorgung wird dann von der Grätzl Energie übernommen. „Der größte Vorteil: Man weiß, woher der eigene Strom kommt, macht sich unabhängiger von großen Energiekonzernen und profitiert von fairen, transparenten Konditionen.“, ergänzt Kuras.

Wiener Identität, regionale Stärke – offen für alle

Die Grätzl Energie ist keine anonyme Plattform, sondern eine Energiegemeinschaft mit Wiener Wurzeln und Identität. Mitglieder können zwar auch außerhalb Wiens sitzen, doch der Mehrwert entsteht durch das regionale, gemeinschaftliche Modell und die Nähe zur Wiener Community.

Zu den aktuellen Stromversorgern der Grätzl Energie gehören u.a. Bäckerei Felber, Rohrdorfer sowie W.A. Richter & Söhne, die als Mitglied der ersten Stunde dabei sind. Zusätzlich speisen viele Privatpersonen überschüssige Energie in die Grätzl Energie ein. Diese Kombination aus regional verankerten Unternehmen und privaten Einspeiser:innen stärkt die Identität und Flexibilität der Grätzl Energie.

Die Grätzl Energie richtet sich nun insbesondere an Student:innen, junge Familien, lokale Betriebe und alle, die keine eigene PV-Anlage errichten können, aber dennoch günstigeren, erneuerbaren Strom aus Österreich beziehen möchten – ohne Anbieterwechsel, ohne bauliche Maßnahmen.

Jetzt Mitglied werden – unkompliziert und niederschwellig

Die Anmeldung erfolgt digital und unkompliziert. Mitglieder profitieren von günstigen Konditionen durch geringere Netzkosten (abhängig vom Standort) und einer transparenten Abrechnung – sie zahlen nur für den Strom, den sie tatsächlich aus der Gemeinschaft beziehen. Der Bezugspreis liegt für das Jahr 2026 bei 9,6 Cent/kWh (brutto) und die Einspeisevergütung bei 8,4 Cent/kWh (brutto).

Die Wiener Energiewende beginnt im Grätzl

Mit der Grätzl Energie können Wiener:innen selbst entscheiden, woher ihr Strom kommt – und Teil einer Gemeinschaft werden, die auf regionale Verbundenheit und gegenseitige Unterstützung setzt. Die Energiewende in Wien ist damit nicht mehr nur ein politisches Ziel, sondern gelebte Nachbarschaft.

„Unser Anspruch ist es, Energieversorgung wieder zu einer gemeinschaftlichen Aufgabe zu machen. Miteinander und füreinander – das ist der Kern der Grätzl Energie. Jede und jeder kann einen Beitrag leisten und gleichzeitig profitieren“, betont Kuras abschließend.