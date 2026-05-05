Marchetti: „FPÖ-Darmann will die Menschen mit Fake-News hinters Licht führen“

Wien (OTS) -

„FPÖ-Darmann will die Menschen mit Fake-News hinters Licht führen. Auch wenn es Kickls blauer Chaos-Truppe rund um Hafenecker, Schnedlitz, Darmann und Co. nicht ins Konzept passt: Die von Innenminister Gerhard Karner und der Volkspartei vollzogene Migrationswende wirkt und wird durch Fakten bestätigt: Im gesamten Jahr 2025 mussten über 14.000 Straftäter und illegal Aufhältige Österreich verlassen – das sind rund 40 Personen am Tag. Im ersten Quartal 2026 wurde dieser Schnitt gehalten und der bahnbrechende Erfolg erzielt, dass es nachhaltig mehr Abschiebungen aus Österreich als neue Asylanträge gibt. Von der Erreichung solcher Ziele konnte Herbert Kickl in seiner wenig ruhmreichen Amtszeit nur träumen, der als unfähigster Innenminister aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingehen wird“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Das Kalkül der FPÖ ist ebenso simpel wie offenkundig: Kickl und Co. wollen Probleme und Krisen nicht lösen, sondern sie für ihre Zwecke am Leben erhalten, nur um daraus politisches Kapital zu schlagen. Das schadet den Menschen und gefährdet die Sicherheit in unserem Land. Die Volkspartei mit Innenminister Gerhard Karner hingegen steht für eine harte und gerechte Asylpolitik und arbeitet mit Verschärfungen in unzähligen Bereichen kontinuierlich an Verbesserungen. Der nächste wichtige Meilenstein wird mit der nationalen Umsetzung des EU-Asylpakts gesetzt, der klare Regeln und weitere Verbindlichkeit mit sich bringen wird“, so Marchetti abschließend.