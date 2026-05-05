- 05.05.2026, 12:30:02
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- OTS0115
Termine am 6. Mai in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 14.00 Uhr, Öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses (1., Rathaus, Top 24)
(Schluss) red
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