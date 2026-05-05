Echt. Regional. Herzlich. Österreichs Gärtnereien lassen den Muttertag erstrahlen

Wien (OTS) -

Der Muttertag ist der wichtigste Anlass im Jahr, um jenen Menschen aufrichtige Anerkennung zu schenken, die als Mütter, Großmütter und liebevolle Wegbegleiterinnen das emotionale Fundament unserer Gesellschaft bilden. Sie sind es, die mit unermüdlicher Fürsorge, Kraft und Liebe unseren Alltag erst zum Blühen bringen. Die österreichischen Gärtnereien und Baumschulen nehmen diesen Ehrentag zum Anlass, um mit ihrer handwerklichen Exzellenz und gärtnerischen Leidenschaft genau jene Wertschätzung sichtbar zu machen, für die Worte oft nicht ausreichen.

Gelebtes Handwerk: Wo Pflanzenliebe auf Fachwissen trifft

Hinter jedem Muttertagsgruß aus dem Fachbetrieb steht das fundierte Wissen unserer Gärtnerinnen und Gärtner. Während anonyme Ware oft lange Transportwege hinter sich hat, setzen Österreichs Betriebe auf Eigenproduktion und handwerkliche Perfektion. Jedes Arrangement und jede Pflanze ist das Ergebnis monatelanger Pflege, präziser Kulturführung und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der Natur. Wer im Fachbetrieb kauft, entscheidet sich für Pflanzen, die gesund, kräftig und unter fairen, regionalen Bedingungen gewachsen sind.

Die floralen Trends zum Muttertag

Ob als flüchtiger Duftmoment, als Sommerbegleiter oder als bleibender Gartenfreund – das Sortiment der Fachbetriebe bietet eine harmonische Palette an Möglichkeiten, um „Danke“ zu sagen. Jede Form des Geschenks trägt dabei ihre eigene, wertvolle Botschaft in sich:

Der klassische Blumenstrauß hat am 10. Mai seine absolute Berechtigung, denn er transportiert Emotionen wie kaum ein anderes Geschenk. Die meisterliche Floristik setzt auf die unmittelbare Frische von heimisch produzierten Schnittblumen wie großblütige Pfingstrosen, Edelrosen oder duftende Levkojen. Da die Stiele zum optimalen Reifezeitpunkt geschnitten werden, garantieren diese kunstvollen Arrangements eine lange Haltbarkeit.

Für Mütter, die sich den gesamten Sommer über an lebendigen Farbtupfern erfreuen möchten, halten die Gärtnereien eine Fülle an blühenden Begleitern bereit. Im Trend liegen prachtvolle Hortensien in tiefem Blau oder zartem Rosa sowie pflegeleichte Dauerblüher wie Dipladenien. Besonders stimmungsvoll wirken außerdem Kombinationen aus Duftpelargonien, dem filigranen Zauberschnee (Chamaesyce hypericifolia), farbenfrohen Surfinien und Verbenen sowie der leuchtenden Goldmarie (Bidens ferulifolia) die Terrasse und Balkon in ein Meer aus Duft und Farbe hüllen.

Wer ein Zeichen setzen möchte, das mit den Jahren an Schönheit gewinnt und mit der Familiengeschichte mitwächst, findet mit Gehölzen und Stauden Geschenke mit Ewigkeitswert. Ein formschöner Hochstamm-Flieder oder eine edle Magnolie erinnern als klassische Gehölze jedes Jahr im Frühling an diesen Ehrentag. Auch „naschbare“ Geschenke wie Heidelbeeren oder Johannisbeeren im Kübel sind moderne Alternativen für den Garten oder die Terrasse. Ergänzt wird dies durch winterharte Stauden wie den majestätischen Rittersporn und das Ziersalbei-Duo Aurora&Yves – die Pflanze des Jahres 2026, schattenliebende Funkien oder langlebige Pfingstrosen, die als nachhaltige Investition jedes Jahr kraftvoller aus der Erde austreiben.

Beratung mit Herz und Sachverstand

Ein wesentlicher Vorteil beim Kauf im österreichischen Fachbetrieb ist die persönliche Beratung. Die Expertinnen und Experten vor Ort wissen genau, welche Pflanze zum Lebensstil und zum Standort der Beschenkten passt. Die heimischen Gartenbaubetriebe sind Spezialisten für regionale Pflanzenqualität. Sie verbinden traditionelles Handwerk mit modernen ökologischen Standards und schaffen so die besten Voraussetzungen, damit jedes Geschenk aus ihren Händen optimal gedeiht.