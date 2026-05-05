„Sind Pensionistinnen und Pensionisten die Bankomaten der Nation?“ – ORF-III-„zur SACHE“ am 6. Mai um 22.30 Uhr

Wien (OTS) -

Das präsentierte Doppelbudget 2027/28 lässt die Wogen hochgehen. Insgesamt sollen die Pensionistinnen und Pensionisten 550 Millionen Euro zur Sanierung des maroden Staatshaushalts beitragen. „Hände weg von den Pensionen“, sagen die Interessensvertretungen – das Budget dürfe nicht auf Kosten der Seniorinnen und Senioren saniert werden. In der jetzigen Form sei das Pensionssystem nicht mehr finanzierbar, so die Meinung mancher Expertinnen und Experten. Auch die Regierungspartei NEOS vertritt diese Ansicht. Wie gerecht ist der Beitrag, und wäre es nicht tatsächlich Zeit, das Pensionssystem nachhaltig zu reformieren?

Darüber diskutieren bei Reiner Reitsamer in einer neuen Ausgabe von „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON u. a. Birgit Gerstorfer (Präsidentin Pensionistenverband Österreich), Johannes Gasser (Nationalratsabgeordneter und Sozialsprecher, NEOS) und Oliver Picek (Ökonom, Momentum Institut).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.