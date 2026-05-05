  • 05.05.2026, 11:06:02
  • /
  • OTS0094

Grüne Wien/Wirnsberger, Ellensohn zu Stadtrechnungshofberichten: Kompetenzchaos bei Förderabwicklung im Umweltressort

Wien (OTS) - 

Unklare Kompetenzen, fehlendes Fachwissen und Magstratsabteilungen, die die Verantwortung jeweils beim anderen suchen – so könnte man den Stadtrechnungshofbericht betreffend Verein lokale Agenda 21 zur Förderung von Bürgerbeteiligungsprozessen wie die „Grätzloasen“ zusammenfassen. Der Stadtrechnungshof kritisiert wörtlich: „Für die inhaltliche Beurteilung des Förderantrages und auch der Abrechnung zog die MA 22 - Umweltschutz die MA 42 - Wiener Stadtgärten heran (...). Auch verfügte die MA 42 - Wiener Stadtgärten nicht über die fachliche Expertise und Zuständigkeit für die inhaltliche Beurteilung der Anträge und Abrechnungen. Weshalb die MA 22 - Umweltschutz die MA 42 - Wiener Stadtgärten heranzog, erschloss sich dem StRH Wien nicht.“

Die „Grätzloasen“ sind ein bei den Wiener:innen sehr beliebtes Projekt, das einfach beantragt werden kann: Ehemalige Parkplätze oder ungenutzte Flächen werden dabei in gemütliche Grünoasen im öffentlichen Raum umgewandelt. „Die Grätzeloasen sind ein wichtiges Projekt, das die Stadt Wien nicht durch laschen Umgang aufs Spiel setzen darf. Es braucht umgehend eine ordnungsgemäße Förderabwicklung und klare Zuständigkeiten“, so Umweltsprecherin Tina Wirnsberger.

„Dass sich niemand in der Stadtregierung für ein so wichtiges und beliebtes Projekt wie die Grätzloasen, dass es schon seit 2015 gibt, zuständig fühlt und man in all diesen Jahren kein ausreichendes Fachwissen dafür aufgebaut hat, ist bezeichnend. Dieses Kompetenz-Wirrwarr muss dringend aufgelöst werden“, so Ellensohn.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Rathaus

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright