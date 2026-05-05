  • 05.05.2026, 11:02:02
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VPNÖ-Klubobmann Hackl zur Wahl von ÖVP-Klubobmann Gödl

Enge Zusammenarbeit zwischen den Klubs der Volkspartei im Parlament und dem NÖ Landtag wird nahtlos fortgesetzt

St. Pölten (OTS) - 

„Mit Ernst Gödl übernimmt eine sehr erfahrene politische Persönlichkeit die wichtige Aufgabe des Klubobmannes der Volkspartei im Parlament. Er hat sich in vielen verschiedenen Stationen bewiesen – in der Kommunalpolitik, im steirischen Landtag, im Bundesrat und im Nationalrat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Sinne Österreichs und Niederösterreichs. Denn der Austausch zwischen den Klubobleuten in den neun Landtagen und im Bund ist innerhalb der Volkspartei traditionell sehr eng. Ernst Gödl ist in seiner steirischen Heimat stark verwurzelt und ich bin daher davon überzeugt, dass er seine neue Aufgabe mit Herz, Hirn und Hausverstand anlegen wird. Ich wünsche ihm viel Erfolg und gratuliere zur Wahl“, so Klubobmann Kurt Hackl, der abschließend betont: „Danke an Gust Wöginger, der über 8 Jahre hinweg die Verantwortung als Klubobmann im Bund getragen hat. Ihm waren der ehrliche Austausch und die enge Abstimmung in wichtigen Fragen immer ein großes Anliegen. Ich bin davon überzeugt, dass Ernst Gödl diese Zusammenarbeit mit den Bundesländern nahtlos fortsetzen wird.“

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