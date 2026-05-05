  • 05.05.2026, 11:00:41
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Melisa Saldic übernimmt Regionalleitung Kärnten bei Aon Austria

Erfahrene Expertin für Firmenkundengeschäft und betriebliche Vorsorge übernimmt regionale Verantwortung

Melisa Saldic, Regionalmanagerin Kärnten

Mit Melisa Saldic gewinnen wir für Kärnten eine starke Frau als Regionalmanagerin, die Kundenorientierung, Vorsorgeexpertise und Umsetzungskraft vereint. Sie wird wichtige Impulse für unsere weitere Entwicklung in der Region setzen

Harald Luchs, Geschäftsführer Aon Austria

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WIEN/KÄRNTEN (OTS) - 

Aon plc (NYSE: AON), ein weltweit führendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, besetzt die Führung der Region Kärnten mit einer Top-Managerin aus den eigenen Reihen. Seit Anfang April ist Melisa Saldic (37) neue Regionalmanagerin für Kärnten. In dieser Funktion verantwortet sie den Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie die strategische Weiterentwicklung regionaler Kundenbeziehungen.

Mit Melisa Saldic gewinnen wir für Kärnten eine starke Frau als Regionalmanagerin, die Kundenorientierung, Vorsorgeexpertise und Umsetzungskraft vereint. Sie wird wichtige Impulse für unsere weitere Entwicklung in der Region setzen, freut sich Harald Luchs, Geschäftsführer von Aon Austria.

Melisa Saldic verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Firmenkundenmanagement und in der betrieblichen Vorsorge. Im Dezember 2024 wechselte sie zu Aon Austria in den Bereich Human Capital und bringt ihre Expertise im Team von Heimo Jantscher vor allem in den Regionen Kärnten und Salzburg ein. Zuvor war sie über zehn Jahre bei der Merkur Versicherung AG tätig, wo sie als Firmenkundenmanagerin für Kärnten und Osttirol verantwortlich war und maßgeblich zum Ausbau des Firmenkundengeschäfts beitrug. Darüber hinaus übernahm sie zunehmend Verantwortung für PR und Marketing des Firmenkundenmanagements österreichweit und ist weiterhin branchenübergreifend regelmäßig als Keynote-Speakerin zum Thema ganzheitliche betriebliche Vorsorge gefragt. Als Co-Founderin des „Mind Synergies Network“ bleibt sie den zukunftsrelevanten Themen der modernen Arbeitswelt treu.

Melisa Saldic hat ein abgeschlossenes Public-Management-Studium an der Fachhochschule Kärnten und zudem Ausbildungen in Organisationsentwicklung und Leadership absolviert - mit Fokus auf Change Management und moderne Arbeitswelten.

Zu ihrer neuen Funktion sagt Melisa Saldic: „Die Aufgabe als Regionalmanagerin in Kärnten ist für mich Verantwortung und Chance zugleich. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich Unternehmen in der Region mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützen – von modernen Risiko- und Versicherungslösungen bis hin zu ganzheitlicher betrieblicher Vorsorge.

Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Durch fundierte Analysen, unsere globale Reichweite und umfassende Expertise in den Bereichen Risiko- und Humankapital, bieten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 120 Ländern unseren Kunden maßgeschneiderte Beratung und Lösungen. Auf diese Weise geben wir ihnen die Kompetenz und das Vertrauen, um bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

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Eveline Augustin, MSc
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