Europäischer Inklusionstag: Sozialpsychiatrie der Klinik Hietzing bietet einzigartiges Angebot für Menschen mit Behinderung in Österreich

Wien (OTS) -

In Österreich leben rund 1,4 Millionen Menschen – etwa 16 Prozent der Bevölkerung – mit einer Behinderung. Laut einer Studie ist ihr Risiko für häufige psychische Belastung fast fünfmal so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung (https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6936a2). Hinzu kommen strukturelle Hürden beim Zugang zu Gesellschaft oder Gesundheitssystem und oft auch begrenzte finanzielle Ressourcen der Betroffenen. Die Klinik Hietzing setzt hier mit einem österreichweit einzigartigen Angebot an: Der einzigen stationären Sozialpsychiatrie für Menschen mit Behinderung in Österreich. Sie richtet sich speziell an Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen und zusätzlichen psychischen Erkrankungen.

Ganzheitlicher Ansatz in der Klinik Hietzing

Die Behandlung an der Klinik Hietzing von Menschen mit einer Störung der Intelligenzentwicklung und zusätzlichen psychischen Erkrankungen verfolgt einen entwicklungsbasierten, ganzheitlichen Ansatz. Verhalten wird als Ausdruck von Bedürfnissen verstanden. Herausfordernde Verhaltensweisen gelten nicht als „Störung“, sondern als Hinweis auf Überforderung, Unterforderung oder unerfüllte emotionale Bedürfnisse. „Menschen, die sich richtig verhalten können, tun dies auch“, betont Matthäus Fellinger, Vorstand der 2. Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin mit Sozialpsychiatrie für Menschen mit Behinderung an der Klinik Hietzing. „Unser Auftrag ist es, zu verstehen, welches Bedürfnis hinter einem Verhalten steht. Dafür braucht es Zeit, Fachwissen und eine respektvolle Haltung.“ Das Angebot umfasst individuell angepasste Therapiepläne, Einzel- und Gruppensettings sowie eine sorgfältige medikamentöse Einstellung unter enger Beobachtung. Ein besonderer Fokus liegt auf Kommunikation: einfache Sprache, direkte Ansprache und ausreichend Zeit sind zentrale Elemente der Behandlung. „Menschen mit Behinderung müssen ernst genommen und direkt angesprochen werden – nicht über ihre Begleitpersonen hinweg“, betont Fellinger.

Europäischer Inklusionstag: Klinik Hietzing hilft bei Barriere-Abbau

Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai steht seit über 30 Jahren für die Forderung nach echter Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Europa. Trotz rechtlicher Fortschritte – etwa durch die UN-Behindertenrechtskonvention, die Österreich 2008 ratifiziert hat – bestehen weiterhin erhebliche Barrieren im Alltag, insbesondere im Zugang zu Gesundheitsversorgung. „Die Klinik Hietzing zeigt mit ihrem spezialisierten Angebot, wie eine bedürfnisgerechte, psychiatrische Versorgung von Menschen mit Behinderung aussehen kann und ist somit ein elementarer Teil in der Gesundheitsversorgung dieser Personengruppe. Dieses Spezialangebot hilft uns dabei ein besseres Verständnis für ihre Bedürfnisse zu entwickeln und Barrieren im Gesundheitssystem abzubauen.“, so Fellinger.