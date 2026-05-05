  • 05.05.2026, 09:54:02
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ÖVP Frauen: Herzlichen Dank an August Wöginger – willkommen an Ernst Gödl als Klubobmann

Ernst Gödl ist ein Steirer mit Herz und großer politischer Erfahrung

Wien (OTS) - 

„August Wöginger hat in den vergangenen Jahren als Klubobmann maßgebliche Akzente gesetzt. Gemeinsam ist es uns gelungen, wichtige und nachhaltige Erfolge für die Frauen in Österreich zu erreichen. Für dieses große Engagement gilt ihm unser herzlicher und aufrichtiger Dank“, betont Juliane Bogner-Strauß, Bundesleiterin der ÖVP Frauen, zum Rücktritt Wögingers als Klubobmann.

„Seine Entscheidung ist zu respektieren, und ich freue mich zugleich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm in seiner Funktion als Sozialsprecher. Gerade dort wird seine Erfahrung weiterhin von großem Wert sein“, so Bogner-Strauß.

„Gleichzeitig begrüßen wir Ernst Gödl als neuen Klubobmann – Steirer mit Herz und politischer Erfahrung, der für Verlässlichkeit, Handschlagqualität und eine klare Linie steht. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam wichtige Impulse für die Zukunft setzen werden.“

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