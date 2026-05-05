„WELTjournal / WELTjournal +“: „Zypern – wie ein Grenzort zusammenlebt“ und „Varosha – Zyperns Geisterstadt erwacht“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Dokumentation „Zypern – wie ein Grenzort zusammenlebt“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr „Varosha – Zyperns Geisterstadt erwacht“.

WELTjournal: „Zypern – wie ein Grenzort zusammenlebt“

Mitten in der UN-Pufferzone, die die Insel heute noch teilt, liegt ein Dorf, in dem Griechinnen und Griechen sowie Türkinnen und Türken Seite an Seite leben. 52 Jahre nach Kriegsende gilt Pyla als eine Art „Friedenslabor“. Das WELTjournal zeigt, warum Frieden hier trotz aller Differenzen gelingt. Seit 14 Jahren versucht Simos Mitides, Bürgermeister für alle Bewohnerinnen und Bewohner zu sein – gemeinsam mit dem türkisch-zyprischen Mukhtar, seinem Pendant auf der anderen Seite. Das Dorf ist doppelt organisiert: zwei Schulen, zwei Supermärkte, zwei Cafés, zwei Kultstätten. Munise Beyaz, eine Zyperntürkin, wurde nach dem Krieg von 1974 geboren. Sie kennt die Sprache sowie die Traditionen beider Kulturen. Gemeinsam mit ihrer griechischen Freundin Emily möchte sie einen Gesprächskreis für Frauen gründen. Gestaltung: Mayalen de Castelbajac

WELTjournal +: „Varosha – Zyperns Geisterstadt erwacht“

Zyperns einst mondäner Badeort Varosha – jahrzehntelang Symbol der Teilung der Mittelmeerinsel – wurde 2020 überraschend wieder geöffnet. Nach fast 50 Jahren konnten Menschen erstmals wieder jenen Ort betreten, der nach der türkischen Militärintervention von 1974 zur „Geisterstadt“ wurde. „WELTjournal +“ zeigt einen faszinierenden Ort, wo die Natur verlassene Plätze und Gebäude erobert hat, und trifft Eigentümer, die nach wie vor um Entschädigungszahlungen und für ihre Rückkehr kämpfen. Doch wer darf tatsächlich zurück? Was ist aus jenen Häusern, Hotels und Geschäften geworden, die für viele Familien über 50 Jahre lang als verloren galten? Und wie verändert die schrittweise Öffnung des Gebiets das fragile Kräfteverhältnis zwischen der Republik Zypern, Nordzypern und der Türkei? Archivmaterial, persönliche Geschichten und aktuelle Entwicklungen verflechten sich zu einem vielschichtigen Blick auf fünf Jahrzehnte ungelöster Konflikte – und auf einen Ort, der vor einem möglichen Neuanfang steht. Gestaltung: Sylvie Deleule