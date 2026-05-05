  • 05.05.2026, 08:30:03
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ViennaEstate Makler GmbH erneut als Qualitätsmakler ausgezeichnet

Portrait von Geschäftsführer Florian Prammer
Wien (OTS) - 

462 Maklerunternehmen stellten sich 2026 dem Auswahlverfahren von FINDMYHOME.AT – nur 27 erfüllten die strengen Kriterien für die Auszeichnung. Die ViennaEstate Makler zählen damit erneut zu den am besten bewerteten Maklerunternehmen Österreichs. Das renommierte Immobilienportal zeichnete das Unternehmen im Rahmen der diesjährigen Awards-Verleihung mit dem Qualitätsmakler-Siegel 2026 aus. Bereits seit 2017 werden die ViennaEstate Makler kontinuierlich gewürdigt – ein starkes Zeichen für nachhaltige Qualität und hohe Kundenzufriedenheit in einem zunehmend anspruchsvollen Markt

17.000 verifizierte Bewertungen – also ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr – zeigt: der FINDMYHOME.AT Award 2026 setzt neue Maßstäbe für Servicequalität am österreichischen Immobilienmarkt. Voraussetzung für die Verleihung des Siegels sind mindestens zehn verifizierte Kundenbewertungen, die sich aus zehn klar definierten Einzelkriterien zusammensetzen. Bewertet werden unter anderem Fachkompetenz, Engagement, Erreichbarkeit, Transparenz sowie die Weiterempfehlungsrate. Erforderlich ist zudem eine Gesamtzufriedenheit von über zwei Dritteln – ein Qualitätsmaßstab, den nur ein kleiner Teil der 462 bewerteten Immobilienanbieter*innen erfüllt: kein Problem für die Makler der ViennaEstate!

Klarer Appell an den Markt: es geht stets um Qualität

Trotz des rasanten digitalen Fortschritts bleibt das Immobiliengeschäft für die Maklerinnen und Makler von ViennaEstate zutiefst menschlich. Das Vertrauen, das in einem persönlichen Gespräch entsteht, kann kein Algorithmus der Welt ersetzen. Denn am Ende des Tages geht es beim Wohnen – ob Mieten, Verkaufen oder Kaufen – nicht um leblose Objekte, sondern um das wertvollste Gut: das Zuhause von Menschen.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das FINDMYHOME.AT-Siegel erneut erhalten haben. Es bestätigt unseren Anspruch, Immobilienvermittlung mit Verantwortung, Nähe und echter Handschlagqualität zu leben. Diese Auszeichnung ist vor allem eine Anerkennung der täglichen Arbeit unserer Maklerinnen und Makler, die unsere Kundinnen und Kunden mit großem Engagement und hoher Qualität begleiten“, betont Florian Prammer, Geschäftsführer der ViennaEstate Makler GmbH.

Über die ViennaEstate Gruppe
Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 50 Mitarbeiter*innen blickt auf eine zwanzigjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro Assets under Management und bietet gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette – von Asset Management über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements: vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.

Besuchen Sie auch unsere barrierefreie Webseite unter https://www.viennaestate.com.
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