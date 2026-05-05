Murexin macht Bestellen einfacher und transparenter

Wiener Neustadt (OTS) -

Murexin, Spezialist für bauchemische Produkte und Services für Fachbetriebe, erweitert sein Serviceangebot für bestehende Kunden und startet heute mit einem neuen Kundenportal. Ab sofort können Gewerbekunden, Verarbeiter und Fachbetriebe ihre Bestellungen rund um die Uhr online tätigen, zwischen Lieferung und Abholung in der jeweiligen Filiale wählen und ihre Bestellungen sowie Rechnungen übersichtlich verwalten und einsehen.

Das Portal ist als zusätzliche digitale Serviceleistung konzipiert und soll den Arbeitsalltag spürbar erleichtern. Häufig benötigte Produkte können als Favoriten angelegt und damit besonders rasch nachbestellt werden. Zusätzlich stehen technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter direkt im Kundenportal zur Verfügung.

„ Unsere Kunden brauchen Lösungen, die einfach funktionieren und ihnen im Arbeitsalltag Zeit sparen. Mit dem neuen Kundenportal bieten wir ihnen mehr Flexibilität, mehr Übersicht und eine zusätzliche Möglichkeit, Bestellungen genau dann zu erledigen, wenn es in ihren Ablauf passt “, betont Rainer Pascher, Geschäftsführung Murexin GmbH. „ Der persönliche und telefonische Kontakt bleibt selbstverständlich bestehen. Das Portal ersetzt nicht Beratung und Service, sondern ergänzt diese um einen zeitgemäßen digitalen Zugang. “

Wie im bisher bewährten Bestellprozess können Kunden auch im Portal zwischen Zustellung und Abholung wählen. Damit verbindet Murexin digitale Bestellmöglichkeiten mit dem bestehenden Filial- und Serviceangebot.

Mit dem neuen Kundenportal setzt Murexin einen weiteren Schritt in Richtung kundennaher digitaler Services. Im Mittelpunkt steht dabei der konkrete Nutzen für die tägliche Arbeit: weniger Aufwand, mehr Transparenz und ein bequemes Einkaufserlebnis – zusätzlich zur persönlichen Betreuung durch das Murexin Team.

Über Murexin GmbH

Die Murexin GmbH mit Hauptsitz in Wiener Neustadt ist Spezialist für bauchemische Produkte und Partner für Fachbetriebe. Das Sortiment umfasst rund 1.500 Artikel, gegliedert in die Sparten Parkett- und Klebetechnik, Fliesenverlegetechnik, Farb- und Beschichtungstechnik, Abdichtungstechnik sowie Betoninstandsetzungs- und Mörteltechnik. Mit über 450 Mitarbeitenden, Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Ungarn und Slowenien sowie einem Vertriebsnetz in rund 30 Exportmärkten steht Murexin für Qualität, praxisnahe Systemlösungen und gelebte Nachhaltigkeit. Die Murexin Gruppe ist ein Unternehmen der Schmid Industrieholding, die im Jahr 2025 mit 6.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro erzielte.