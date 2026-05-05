  • 05.05.2026, 08:01:06
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REMINDER Pressekonferenz: Österreicher*innen äußern Sorge über zukünftigen Pflegebedarf

Präsentation Volkshilfe-Studie Sozialbarometer Pflege

Wien (OTS) - 

Zum kurz bevorstehenden Internationalen Tag der Pflege präsentiert die Volkshilfe ihren Sozialbarometer, der sich in Zusammenarbeit mit dem Institut Foresight dem Thema Pflege und Betreuung widmet.

Schauen Sie eher mit Zuversicht oder eher mit Sorge auf die zukünftige Situation in Österreich? Machen Sie sich aufgrund der Kürzungen Sorgen um den Sozialstaat Österreich? Fühlen Sie sich ausreichend informiert über Alternativen zur Pflege durch Angehörige?

Diese und weitere Fragen haben uns Menschen aus Österreich in unterschiedlichen Lebensphasen beantwortet und uns ihre Einschätzung gegeben, ob die Politik genug für eine gute und leistbare Pflege tut.

Pressekonferenz Volkshilfe Umfrage zu Pflegethemen

Auch online unter: https://eu01web.zoom.us/j/63934647168

Datum: 06.05.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien

URL: https://eu01web.zoom.us/j/63934647168

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Österreich
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: [email protected]
Website: https://volkshilfe.at

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[Mittwoch, 06.05.2026, 09:30]

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