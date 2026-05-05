AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2026 – Registrierung öffnet am 5. Mai

Wien (OTS) -

Der AUSTRIAN WORLD SUMMIT feiert am 16. Juni 2026 sein 10-jähriges Jubiläum und bringt dazu besonders hochkarätige Gäste nach Wien. Erste Namen unter ihnen sind bereits bekannt: Gastgeber Arnold Schwarzenegger und Schirmherr Alexander Van der Bellen begrüßen im Juni u.a. den US-Gouverneur aus Minnesota Tim Walz sowie den bekannten Schauspieler Richard Gere (per Video) in der Hofburg. Mit dabei sind außerdem auch António Guterres, Bundeskanzler Christian Stocker, Weltbank Vice President for Planet Guangzhe Chen und Österreichs Umweltminister Norbert Totschnig. Weitere Highlights heuer sind u.a. die britische Unternehmerin und Autorin Heather Mills, die deutsche Foodbloggerin Maya Leinenbach (bekannt als Fitgreenmind) sowie die erfolgreichen Aigner Geschwister. Für musikalische Höhepunkte sorgt der bekannte österreichische Singer-Songwriter Lemo.

Ab 5. Mai 2026 (09:00 Uhr) ist die Anmeldung für den 10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT geöffnet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, Teil der bedeutenden internationalen Klima- und Umweltkonferenz in Wien zu werden. Unter dem Motto WE ARE UNSTOPPABLE versammelt der Summit führende Stimmen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft, um konkrete Lösungen für eine saubere und gesunde Zukunft voranzutreiben.

In einer Zeit geopolitischer Krisen und wirtschaftlicher Unsicherheiten braucht es Zuversicht, Zusammenarbeit und Tatkraft mehr denn je. Der AUSTRIAN WORLD SUMMIT zeigt deshalb auch im Jubiläumsjahr: Fortschritt entsteht dort, wo Menschen handeln, Allianzen schmieden und sich nicht entmutigen lassen.

„Wenn wir zusammenstehen und anpacken, kann uns nichts stoppen. Genau darum geht es bei WE ARE UNSTOPPABLE. Nicht jammern, sondern Lösungen erarbeiten. Nicht warten, sondern handeln“, sagt Arnold Schwarzenegger.

Auch 2026 werden wieder hochkarätige internationale Gäste erwartet. Bereits bestätigt sind neben António Guterres, Alexander Van der Bellen, Christian Stocker und Norbert Totschnig unter anderem Tim Walz, der als US-Gouverneur zeigt, wie Bundesstaaten im Jahr 2026 mit Innovation und pragmatischer Politik Klimaschutz und wirtschaftlichen Erfolg verbinden können.

Mittels Video wird außerdem Richard Gere, der sich seit vielen Jahren für Menschenrechte, gesellschaftliche Verantwortung sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen engagiert, Teil des Summits sein.

Mit Heather Mills ist zudem eine international bekannte Unternehmerin und Aktivistin vertreten, die sich seit Jahren für nachhaltige Ernährungssysteme und innovative pflanzenbasierte Lösungen einsetzt und damit wichtige Impulse für eine klimafreundliche Transformation liefert.

Mit dabei ist auch Maya Leinenbach, die mit ihrer Plattform Fitgreenmind Millionen Menschen für pflanzenbasierte Ernährung, bewussten Konsum und einen klimafreundlichen Lifestyle begeistert.

Mit dabei sind außerdem die Geschwister Veronika und Johannes Aigner, die bei den Paralympics in Cortina insgesamt neun Medaillen gewonnen haben, sieben davon in Gold.

Für musikalische Highlights sorgt Lemo, der mit seinem starken Pop-Sound und seinen mehrfach ausgezeichneten Songs die Bühne zum Leben erwecken wird.

„Der AUSTRIAN WORLD SUMMIT zeigt seit mittlerweile zehn Jahren, dass aus Ideen konkrete Veränderungen werden können. Wir freuen uns, auch heuer wieder engagierte Menschen aus aller Welt in Wien zusammenzubringen: mit Optimismus, Entschlossenheit und klarem Signal: Wir sind nicht aufzuhalten“, sagt Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative.

Die Teilnahme am AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2026 ist kostenlos.

Die offizielle Ticketregistrierung startet am 5. Mai 2026 um 09:00 Uhr unter www.austrianworldsummit.com.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die verfügbaren Tickets unter allen registrierten Personen per Zufallsprinzip vergeben.

Für alle, die sich ein garantiertes Ticket sichern möchten, steht zudem eine limitierte Anzahl an Business Tickets zum Erwerb zur Verfügung. Diese beinhalten bevorzugten Einlass, reservierte Sitzplätze sowie exklusive Networking-Möglichkeiten.

Bei Interesse: [email protected]