AVISO! Einladung zum Wahlkampfauftakt der FPÖ Neunkirchen zum Systemwechsel

St. Pölten/Neunkirchen (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zum Wahlkampfauftakt der FPÖ Neunkirchen zum Systemwechsel mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler einzuladen.

Titel/Thema: Wahlkampfauftakt der FPÖ Neunkirchen zum Systemwechsel

Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und FPÖ Neunkirchen Spitenkandidat LAbg. Helmut Fiedler

Zeit/Programm: Donnerstag, 7. Mai 2026 n. Chr., Einlass: 17:00 Uhr MEZ; politische Reden: ab 19 Uhr MEZ; Mariandlschießen, DJ, Grillen, Bierwagen.

Ort: Gasthaus Z'Spitzerl, Auzeile 104, 2620 Neunkirchen

Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 6. Mai 2026 bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.