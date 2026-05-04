- 04.05.2026, 15:49:03
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AVISO! Einladung zum Wahlkampfauftakt der FPÖ Neunkirchen zum Systemwechsel
Am 7. Mai 2026 mit Udo Landbauer und Helmut Fiedler
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zum Wahlkampfauftakt der FPÖ Neunkirchen zum Systemwechsel mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler einzuladen.
Titel/Thema: Wahlkampfauftakt der FPÖ Neunkirchen zum Systemwechsel
Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und FPÖ Neunkirchen Spitenkandidat LAbg. Helmut Fiedler
Zeit/Programm: Donnerstag, 7. Mai 2026 n. Chr., Einlass: 17:00 Uhr MEZ; politische Reden: ab 19 Uhr MEZ; Mariandlschießen, DJ, Grillen, Bierwagen.
Ort: Gasthaus Z'Spitzerl, Auzeile 104, 2620 Neunkirchen
Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 6. Mai 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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