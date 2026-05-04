  • 04.05.2026, 15:46:32
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BRANDL TALOS berät AVILOO Battery Diagnostics bei Einstieg von Armira Growth

Markus Arzt (li.) und Roman Rericha
Wien (OTS) - 

Der deutsche Wachstumsfonds Armira Growth hat sich an der AVILOO GmbH, dem führenden Anbieter unabhängiger Batteriediagnoselösungen für Elektrofahrzeuge, mit einem strategischen EUR 30 Millionen-Investment beteiligt.

AVILOO entwickelt und vertreibt innovative Diagnoselösungen für Batterien von Elektrofahrzeugen und ermöglicht eine präzise sowie herstellerunabhängige Bewertung des Batteriezustands. Die Technologie liefert innerhalb weniger Minuten Ergebnisse und ist mit einem Großteil der weltweit eingesetzten Elektrofahrzeuge kompatibel.

Für BRANDL TALOS ist diese Transaktion von besonderer Bedeutung: Wir begleiten AVILOO bereits seit der Gründung im Jahr 2018. Von den ersten Schritten bis hin zu diesem Meilenstein durften wir das Unternehmen rechtlich unterstützen und nun auch als Lead Counsel diese Transaktion begleiten.

Das BRANDL TALOS-Team bestand aus Markus Arzt, Roman Rericha, Sarah Hengstberger und Alyssa Nimmervoll.

Rückfragen & Kontakt

BRANDL TALOS Rechtsanwält:innen GmbH
Ivona Lovric, BA
Telefon: 01 522 57 00
E-Mail: [email protected]
Website: https://brandltalos.com

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