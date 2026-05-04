  • 04.05.2026, 15:42:02
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Grüne Wien/Kraus, Prack ad Rothneusiedl: “Vorrang für sozialen Wohnbau auf öffentlichen Flächen”

Kritik an rot-pinken Plänen, das Stadtentwicklungsgebiet erst nachträglich an die U-Bahn anzuschließen und öffentliche Flächen privaten Bauträgern zu überlassen

Wien (OTS) - 

Kritik kommt von Grünen Wien an den nun bekannt gewordenen Plänen, das Stadtentwicklungsgebiet Rothneusiedl erst nachträglich an die U-Bahn anzubinden: “Ein Stadtentwicklungsgebiet, in dem 21.000 Menschen leben sollen, nicht von vornherein an die U-Bahn oder vergleichbare hochrangige Öffis anzubinden, ist völlig inakzeptabel und zukunftsvergessen. Die U-Bahnanbindung muss gleichzeitig mit dem Wohnbau kommen, sonst bleiben die Menschen auf das Auto angewiesen. Es kann nicht sein, dass Milliarden in der Lobau verbetoniert werden und für den Öffi Ausbau kein Geld da ist,” kritisiert Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien.

Vorrang für sozialen Wohnbau auf öffentlichen Flächen

Die Grünen Wien kritisieren auch die Errichtung von privaten Wohnbauten auf öffentlichem Grund: “Ein Großteil der Grundstücke im Stadtentwicklungsgebiet Rothneusiedl gehört über den Wohnfonds der Stadt Wien. Auf öffentlichen Flächen sollte vorrangig kommunaler oder gemeinnütziger Wohnbau entstehen. Teurer, privater Wohnbau auf öffentlichen Flächen bringt den Wiener:innen keine einzige leistbare Wohnung und ist deshalb keine gute Idee“, so Georg Prack, Klubobmann und Wohnbausprecher der Grünen Wien.

Bei den Grünen weist man darauf hin, dass der akuten Knappheit an leistbaren Wohnungen auch durch Maßnahmen begegnet werden muss, die kurzfristig wirken: “Viele Wiener:innen suchen gerade verzweifelt nach einem leistbaren Zuhause, während tausende Anleger:innenwohnungen leerstehen. Wir müssen den Wohnungsraub durch Airbnb & Co. beenden und Wohnungsleerstand mobilisieren, um der akuten Wohnungsknappheit zu begegnen,” so Kraus und Prack abschließend.

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