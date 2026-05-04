LIVE: Adriatic Bluefin Tuna Cutting Show im Restaurant Kornat

Wien (OTS) -

Das Restaurant Kornat lädt zu einem außergewöhnlichen Kulinarik-Erlebnis ein, das Handwerk und höchsten Genuss vereint. Am 28. Mai 2026 um 19:00 Uhr wird ein ganzer, fangfrischer Bluefin Tuna aus den kristallklaren Gewässern der kroatischen Adria vor den Augen der Gäste fachgerecht tranchiert und anschließend in einem raffinierten 5-Gänge-Menü veredelt.

„König der Meere“ aus der Adria

Der kroatische Bluefin Tuna (zu Deutsch: Blauflossenthunfisch) gilt unter Gourmets weltweit als Goldstandard. Dank optimaler Bedingungen in der Region besticht dieser Fisch durch seine außergewöhnliche Marmorierung und Textur. Das Live-Tranchieren eines solch imposanten Tieres ist ein seltenes Spektakel, das die Wertschätzung für das Produkt und die Präzision der modernen Fischküche unterstreicht.

5 Gänge, eine Hauptrolle: Der Bluefin Tuna

Im Zentrum des Abends steht ein kuratiertes 5-Gänge-Menü. Der Bluefin Tuna wird dabei in zwei Gängen die Hauptrolle übernehmen. Die Gäste kommen in den Genuss verschiedener Teilstücke – von den mageren Akami-Cuts bis hin zum begehrten, zartschmelzenden Otoro (Bauchfleisch).

Gin Austern zum Auftakt

Auf Eis – veredelt mit feinen Botanicals und einem Hauch Limette. Krustentier-Delikatesse

Zarte Scampi, fangfrisch und puristisch zubereitet. Bluefin Highlight I – Der pure Cut

Hauchdünne Streifen vom Adriatic Bluefin Tuna (Akami & Otoro) – ein Erlebnis von

unvergleichlicher Textur und Frische. Bluefin Highlight II – Die Kunst des Feuers

Tuna Tataki, kurz scharf angebraten, im Sesammantel mit feinen Nuancen veredelt. Der süße Abschluss

Hausgemachtes Dessert-Special nach Art des Hauses Kornat.

Eine Hommage an die kroatische Winzerkunst

Zu jedem Gang passt ein perfekt korrespondierender Wein aus den besten Lagen Kroatiens. Die Auswahl für diesen Abend:

Zur Einstimmung: Tomac Diplomat Extra Brut

Ein eleganter Schaumwein, trocken und mineralisch mit cremiger Textur. Er besticht durch seinen vollen Körper und eine ausgeprägte Komplexität.

Ein eleganter Schaumwein, trocken und mineralisch mit cremiger Textur. Er besticht durch seinen vollen Körper und eine ausgeprägte Komplexität. Zur Krustentier-Delikatesse: Skaramuca Rosé

Ein fruchtiger Begleiter, leicht und erfrischend. Die ausgewogene Säure harmoniert perfekt mit der feinen Süße der Scampi.

Ein fruchtiger Begleiter, leicht und erfrischend. Die ausgewogene Säure harmoniert perfekt mit der feinen Süße der Scampi. Zum Bluefin Tuna (Pure Cut): Deklic Malvazija

Trocken und frisch mit einer lebendigen, gut eingebundenen Säure. Ein harmonischer und eleganter Wein mit mittelkräftigem Körper.

Trocken und frisch mit einer lebendigen, gut eingebundenen Säure. Ein harmonischer und eleganter Wein mit mittelkräftigem Körper. Zum Bluefin Tuna (Tataki): Skaramuca Posip Eleganz

Ein vollmundiger und harmonischer Weißwein. Die leichte Mineralität und der fruchtige Ausdruck unterstreichen die Röstaromen des Tataki ideal.

Ein vollmundiger und harmonischer Weißwein. Die leichte Mineralität und der fruchtige Ausdruck unterstreichen die Röstaromen des Tataki ideal. Zum Dessert: Kozlovic Muskat Momjanski

Ein aromatischer und saftiger Abschluss. Trotz seiner feinen Restsüße bleibt er frisch und lebendig – perfekt ausbalanciert.



Event-Details & Reservierung

Datum: Donnerstag, 28.05.2026

Ort: Restaurant Kornat

Marc Aurel Straße 8

1010 Wien

Beginn: 19:00 Uhr

Reservierung: +43 1 535 65 18 oder [email protected]

Preis: 139 Euro pro Person für das 5-Gänge-Menü

Weinbegleitung: 42 Euro pro Person

LIVE: Adriatic Bluefin Tuna Cutting Show im Restaurant Kornat

Datum: 28.05.2026, 19:00 Uhr

Ort: Restaurant Kornat

Marc Aurel Straße 8

1010 Wien

Österreich