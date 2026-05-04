  • 04.05.2026, 15:39:02
  • /
  • OTS0148

LIVE: Adriatic Bluefin Tuna Cutting Show im Restaurant Kornat

Wien (OTS) - 

Das Restaurant Kornat lädt zu einem außergewöhnlichen Kulinarik-Erlebnis ein, das Handwerk und höchsten Genuss vereint. Am 28. Mai 2026 um 19:00 Uhr wird ein ganzer, fangfrischer Bluefin Tuna aus den kristallklaren Gewässern der kroatischen Adria vor den Augen der Gäste fachgerecht tranchiert und anschließend in einem raffinierten 5-Gänge-Menü veredelt.

„König der Meere“ aus der Adria

Der kroatische Bluefin Tuna (zu Deutsch: Blauflossenthunfisch) gilt unter Gourmets weltweit als Goldstandard. Dank optimaler Bedingungen in der Region besticht dieser Fisch durch seine außergewöhnliche Marmorierung und Textur. Das Live-Tranchieren eines solch imposanten Tieres ist ein seltenes Spektakel, das die Wertschätzung für das Produkt und die Präzision der modernen Fischküche unterstreicht.

5 Gänge, eine Hauptrolle: Der Bluefin Tuna

Im Zentrum des Abends steht ein kuratiertes 5-Gänge-Menü. Der Bluefin Tuna wird dabei in zwei Gängen die Hauptrolle übernehmen. Die Gäste kommen in den Genuss verschiedener Teilstücke – von den mageren Akami-Cuts bis hin zum begehrten, zartschmelzenden Otoro (Bauchfleisch).

  1. Gin Austern zum Auftakt
    Auf Eis – veredelt mit feinen Botanicals und einem Hauch Limette.
  2. Krustentier-Delikatesse
    Zarte Scampi, fangfrisch und puristisch zubereitet.
  3. Bluefin Highlight I – Der pure Cut
    Hauchdünne Streifen vom Adriatic Bluefin Tuna (Akami & Otoro) – ein Erlebnis von
    unvergleichlicher Textur und Frische.
  4. Bluefin Highlight II – Die Kunst des Feuers
    Tuna Tataki, kurz scharf angebraten, im Sesammantel mit feinen Nuancen veredelt.
  5. Der süße Abschluss
    Hausgemachtes Dessert-Special nach Art des Hauses Kornat.

Eine Hommage an die kroatische Winzerkunst

Zu jedem Gang passt ein perfekt korrespondierender Wein aus den besten Lagen Kroatiens. Die Auswahl für diesen Abend:

  • Zur Einstimmung: Tomac Diplomat Extra Brut
    Ein eleganter Schaumwein, trocken und mineralisch mit cremiger Textur. Er besticht durch seinen vollen Körper und eine ausgeprägte Komplexität.
  • Zur Krustentier-Delikatesse: Skaramuca Rosé
    Ein fruchtiger Begleiter, leicht und erfrischend. Die ausgewogene Säure harmoniert perfekt mit der feinen Süße der Scampi.
  • Zum Bluefin Tuna (Pure Cut): Deklic Malvazija
    Trocken und frisch mit einer lebendigen, gut eingebundenen Säure. Ein harmonischer und eleganter Wein mit mittelkräftigem Körper.
  • Zum Bluefin Tuna (Tataki): Skaramuca Posip Eleganz
    Ein vollmundiger und harmonischer Weißwein. Die leichte Mineralität und der fruchtige Ausdruck unterstreichen die Röstaromen des Tataki ideal.
  • Zum Dessert: Kozlovic Muskat Momjanski
    Ein aromatischer und saftiger Abschluss. Trotz seiner feinen Restsüße bleibt er frisch und lebendig – perfekt ausbalanciert.


Event-Details & Reservierung

Datum: Donnerstag, 28.05.2026
Ort: Restaurant Kornat
Marc Aurel Straße 8
1010 Wien
Beginn: 19:00 Uhr
Reservierung: +43 1 535 65 18 oder [email protected]
Preis: 139 Euro pro Person für das 5-Gänge-Menü
Weinbegleitung: 42 Euro pro Person

LIVE: Adriatic Bluefin Tuna Cutting Show im Restaurant Kornat

Datum: 28.05.2026, 19:00 Uhr

Ort: Restaurant Kornat
Marc Aurel Straße 8
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Restaurant Kornat
Telefon: +43 1 535 65 18
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Donnerstag, 28.05.2026, 19:00]

Restaurant Kornat

Rückfragen & Kontakt

Restaurant Kornat
Telefon: +43 1 535 65 18
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright