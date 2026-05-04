- 04.05.2026, 15:39:02
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LIVE: Adriatic Bluefin Tuna Cutting Show im Restaurant Kornat
Das Restaurant Kornat lädt zu einem außergewöhnlichen Kulinarik-Erlebnis ein, das Handwerk und höchsten Genuss vereint. Am 28. Mai 2026 um 19:00 Uhr wird ein ganzer, fangfrischer Bluefin Tuna aus den kristallklaren Gewässern der kroatischen Adria vor den Augen der Gäste fachgerecht tranchiert und anschließend in einem raffinierten 5-Gänge-Menü veredelt.
„König der Meere“ aus der Adria
Der kroatische Bluefin Tuna (zu Deutsch: Blauflossenthunfisch) gilt unter Gourmets weltweit als Goldstandard. Dank optimaler Bedingungen in der Region besticht dieser Fisch durch seine außergewöhnliche Marmorierung und Textur. Das Live-Tranchieren eines solch imposanten Tieres ist ein seltenes Spektakel, das die Wertschätzung für das Produkt und die Präzision der modernen Fischküche unterstreicht.
5 Gänge, eine Hauptrolle: Der Bluefin Tuna
Im Zentrum des Abends steht ein kuratiertes 5-Gänge-Menü. Der Bluefin Tuna wird dabei in zwei Gängen die Hauptrolle übernehmen. Die Gäste kommen in den Genuss verschiedener Teilstücke – von den mageren Akami-Cuts bis hin zum begehrten, zartschmelzenden Otoro (Bauchfleisch).
- Gin Austern zum Auftakt
Auf Eis – veredelt mit feinen Botanicals und einem Hauch Limette.
- Krustentier-Delikatesse
Zarte Scampi, fangfrisch und puristisch zubereitet.
- Bluefin Highlight I – Der pure Cut
Hauchdünne Streifen vom Adriatic Bluefin Tuna (Akami & Otoro) – ein Erlebnis von
unvergleichlicher Textur und Frische.
- Bluefin Highlight II – Die Kunst des Feuers
Tuna Tataki, kurz scharf angebraten, im Sesammantel mit feinen Nuancen veredelt.
- Der süße Abschluss
Hausgemachtes Dessert-Special nach Art des Hauses Kornat.
Eine Hommage an die kroatische Winzerkunst
Zu jedem Gang passt ein perfekt korrespondierender Wein aus den besten Lagen Kroatiens. Die Auswahl für diesen Abend:
- Zur Einstimmung: Tomac Diplomat Extra Brut
Ein eleganter Schaumwein, trocken und mineralisch mit cremiger Textur. Er besticht durch seinen vollen Körper und eine ausgeprägte Komplexität.
- Zur Krustentier-Delikatesse: Skaramuca Rosé
Ein fruchtiger Begleiter, leicht und erfrischend. Die ausgewogene Säure harmoniert perfekt mit der feinen Süße der Scampi.
- Zum Bluefin Tuna (Pure Cut): Deklic Malvazija
Trocken und frisch mit einer lebendigen, gut eingebundenen Säure. Ein harmonischer und eleganter Wein mit mittelkräftigem Körper.
- Zum Bluefin Tuna (Tataki): Skaramuca Posip Eleganz
Ein vollmundiger und harmonischer Weißwein. Die leichte Mineralität und der fruchtige Ausdruck unterstreichen die Röstaromen des Tataki ideal.
- Zum Dessert: Kozlovic Muskat Momjanski
Ein aromatischer und saftiger Abschluss. Trotz seiner feinen Restsüße bleibt er frisch und lebendig – perfekt ausbalanciert.
Event-Details & Reservierung
Datum: Donnerstag, 28.05.2026
Ort: Restaurant Kornat
Marc Aurel Straße 8
1010 Wien
Beginn: 19:00 Uhr
Reservierung: +43 1 535 65 18 oder [email protected]
Preis: 139 Euro pro Person für das 5-Gänge-Menü
Weinbegleitung: 42 Euro pro Person
LIVE: Adriatic Bluefin Tuna Cutting Show im Restaurant Kornat
Datum: 28.05.2026, 19:00 Uhr
Ort: Restaurant Kornat
Marc Aurel Straße 8
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Restaurant Kornat
Telefon: +43 1 535 65 18
E-Mail: [email protected]
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