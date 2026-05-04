Austrian International Radio (AIR) startet als neues Stadtradio auf DAB+

Wien (OTS) -

Mit 5. Mai geht mit AIR – Austrian International Radio – ein neues, urbanes Stadtradio offiziell im DAB+ Netz in Großraum Wien auf Sendung.

Nach dem erfolgreichen Aufbau als Webradio ist das Programm ab sofort auch über DAB+ im MUX II als Austrian International Radio (AIR) empfangbar. Damit erreicht der Sender Hörerinnen und Hörer in Wien, Niederösterreich Süd sowie dem Nordburgenland – mit einer technischen Reichweite von rund 3,3 Millionen Menschen.

AIR Radio setzt auf ein modernes „New Radio“-Konzept mit kuratierter Musik, starkem Austro-Anteil und redaktionellen Inhalten. Ein besonderer Fokus liegt auf bilingualem Content (Deutsch/Englisch), der aktuell rund 15 Prozent des Programms ausmacht und gezielt ausgebaut werden soll.

Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Talk-Formate mit Künstler:innen sowie Vertreter:innen aus Wirtschaft und Gesellschaft, die für zusätzliche inhaltliche Tiefe sorgen.

Auch klanglich setzt der Sender Maßstäbe: In Zusammenarbeit mit einem international tätigen Audio-Spezialisten wurde ein besonders klarer, druckvoller Sound entwickelt Goldchamber Proofed

Nach erfolgreicher behördlicher Genehmigung startet AIR Radio zeitgleich über DAB+ und im Online-Stream und versteht sich als neue, eigenständige Stimme in der österreichischen Radiolandschaft.