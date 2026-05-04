SalzburgerLand startet mit neuen Bike-Angeboten und internationalen Sportevents in einen aktiven und sportlichen Sommer 2026

SalzburgerLand (OTS) -

Vor ein paar Tagen, am 30. April, endete die touristische Wintersaison im SalzburgerLand. Auch wenn die abschließenden Zahlen für April noch auf sich warten lassen, zogen die Verantwortlichen am Montag im Rahmen eines Medientermins der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft eine erste Bilanz. Am Ende stehen von November bis März mehr als 14,9 Millionen Nächtigungen und ein deutliches Plus von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit diesem positiven Ergebnis im Rücken blickt der heimische Tourismus optimistisch auf den Sommer.

Ganzjahrestourismus als strategische Leitlinie

„Das SalzburgerLand hat sich als internationale Ganzjahresdestination durchgesetzt, seine Stellung gefestigt und ist als Tourismusmarke weltweit erfolgreich. Das ist eine Bestätigung für den heimischen Tourismus, der auf familiäre Strukturen, innovative Angebote und hohe Qualität setzt. Unsere Betriebe beweisen ihre Gastgeberqualitäten, die von den Gästen überaus geschätzt werden. Die Entwicklung zur Ganzjahresdestination ist für uns eine klare strategische Richtung: Wir wollen den Tourismus so weiterentwickeln, dass er wirtschaftlich stark bleibt und gleichzeitig resilient gegenüber neuen Herausforderungen ist. Die Stärkung der Sommersaison ist für mehr Stabilität in den Betrieben, sichere Arbeitsplätze und eine langfristig attraktive Standortentwicklung besonders wichtig“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll.

Nicht nur die ausgeglichene Saisonverteilung (Sommer zu Winter aktuell bei rund 49 zu 51 Prozent) zeigt die Wirksamkeit dieser Strategie, sondern vor allem auch die positive Entwicklung in den Schultermonaten. In den Frühsommermonaten Mai und Juni beispielsweise gab es in den vergangen zehn Jahren ein deutliches Nächtigungsplus von 31,6 Prozent. Auch in den Herbstmonaten September und Oktober haben Angebote wie der Bauernherbst im selben Zeitraum für ein Nächtigungsplus von 20,5 Prozent gesorgt.

Reiselust bleibt trotz Unsicherheiten ungebrochen

Auch in geopolitisch und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bleibt Urlaub für viele Menschen eine klare Priorität.

„Wir sehen, dass Reisen in der individuellen Budgetplanung nach wie vor ganz oben steht. Daten der Statistik Austria zeigen, dass die Freizeit- und Urlaubsausgaben im monatlichen Konsumranking mit 11,4 Prozent auf einen stabilen vierten Platz liegen. In Europa plant nur jeder Zehnte in Europa, weniger Geld für den Sommerurlaub auszugeben. Für viele ist Urlaub also ein Stück Lebensqualität, auf das nur sehr ungern verzichtet wird, was uns trotz der globalen Unsicherheiten weiterhin stabile Nachfrage bringt“, betont Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft.

Diese anhaltend hohe Reiselust stimmt zuversichtlich im Hinblick auf die Sommersaison, auch weil „Betriebe gemeinsam mit uns Angebotsverbesserungen vorantreiben und touristische Infrastruktur von Bergbahnen sukzessive ausgebaut wird. Dadurch haben nicht nur die Bergbahnen, sondern auch Hotels in der Nähe vermehrt ganzjährig offen. Auch in die Hotelinfrastruktur wird viel investiert. Neu geschaffene Erlebnisbereiche stehen exemplarisch für die stetige Qualitätsverbesserung unserer Betriebe.“

Radfahren und Wandern als tragende Säulen des Sommerangebots

„Der Sommer im SalzburgerLand steht für Bewegung in der Natur und Momente der Entschleunigung. Danach sehnen sich heutzutage sehr viele Menschen. Ob beim Entspannen, Radfahren oder Wandern, mit unserer einzigartigen alpinen Berglandschaft, den zahlreichen Almen und glasklaren Seen bietet unser Bundesland ideale Voraussetzungen für aktive und hochwertige Urlaubserlebnisse“, sagt Leo Bauernberger.

Der Trend zu Aktivurlaub, Gesundheit und Naturerlebnis spiegelt sich auch in den Gästedaten wider. 83 Prozent der Sommergäste gehen wandern, rund 30 Prozent nutzen im Urlaub das Fahrrad.

Das Angebot wird dementsprechend laufend weiterentwickelt und reicht von neuen Leitprodukten wie dem Hohe Tauern Bike Trail mit über 530 Kilometern bis hin zu etablierten Erfolgsformaten wie dem Salzburger Almenweg, der heuer sein 20-jähriges Jubiläum feiert.

Internationale Strahlkraft durch Top-Events

„Das SalzburgerLand ist auch heuer wieder als Destination für Trainingslager im Sommer weiterhin sehr beliebt. Auch heuer werden wieder mehr als 20 internationale Fußballklubs bei uns zu Gast sein. Gleichzeitig stärken internationale Sport- und Kulturveranstaltungen die Strahlkraft des SalzburgerLandes weit über die Landesgrenzen hinaus. Highlights im Sommer sind dabei beispielweise die Austrian Alpine Open, der Mozart 100, der Großglockner Ultra-Trail, die Infinite Trails in Gastein, das UEFA Super Cup Finale im August sowie zahlreichen andere Bike-Events und Kulturfestivals“, so Leo Bauernberger.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Region Saalfelden Leogang, die sich unter anderem mit dem jährlich im Juni stattfindenden UCI Mountain Bike Weltcup als internationale Benchmark im Bike-Tourismus etabliert hat.

„Saalfelden Leogang hat sich in den vergangenen Jahren zu einer starken Ganzjahresdestination entwickelt. Ein wesentlicher Motor dafür war und ist der Epic Bikepark Leogang, der heuer sein 25-jähriges Jubiläum feiert und maßgeblich zur internationalen Positionierung unserer Region beigetragen hat. Die kürzliche Auszeichnung mit dem ‚UN Tourism & FIA Award for Excellence in Sustainable Sports Tourism‘ ist für uns eine große Ehre und zugleich eine wunderbare Bestätigung für die tägliche Arbeit und das Engagement aller Partner in unserer Region“, freut sich Marco Pointner, Geschäftsführer Saalfelden Leogang.

Nachhaltige Mobilität als Wettbewerbsvorteil

Ein weiteres zentrales Element der nachhaltigen Tourismusentwicklung ist das Guest Mobility Ticket. Im ersten Jahr wurden bereits mehr als 4,6 Millionen Tickets ausgegeben, rund 55 Prozent der Gäste nutzen das Angebot.

„Mit dem Guest Mobility Ticket haben wir bei der internationalen Positionierung einen unschätzbaren Wettbewerbsvorteil. Denn Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Mobilität wird zunehmend zu einem Buchungsargument. Mit dem GMT hat sich Salzburg als Vorreiter im nachhaltigen Tourismus positioniert: Wir ermöglichen den Gästen, das Salzburger Land stressfrei, komfortabel und umweltfreundlich zu erkunden“, erklärt Stefan Schnöll.

Durch das Ticket werden jährlich rund 38.900 Tonnen CO₂ eingespart und damit ein wesentlicher Beitrag zur klimafreundlichen Entwicklung des Tourismus geleistet.

Innovation aus dem SalzburgerLand

Auch im Bereich Produktinnovation und Unternehmertum setzt das SalzburgerLand neue Impulse. Das junge Salzburger Unternehmen Pastel Bicycles steht exemplarisch für die Verbindung von Design und Regionalität.

„Die alpine Landschaft im SalzburgerLand und die besondere Lichtstimmung der Region bieten eine einzigartige Kulisse, die jede Ausfahrt mit dem Fahrrad prägt. Genau hier entstehen bei Pastel Bicycles Innovationen. Wir testen auf Straßen und Strecken in der direkten Umgebung und entwickeln so Fahrräder, die nicht nur technisch überzeugen, sondern das Fahrerlebnis emotional aufladen und Individualität auf jeder Strecke spürbar machen“, so Martin Holnburger, Geschäftsführer Pastel Bicycles.

Klare Positionierung für die Zukunft

Mit der Sommerkampagne „Dafür leben wir“, gezielten internationalen Marketingmaßnahmen und einer breiten Palette an kulturellen sowie sportlichen Sommerangeboten will die SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft die Positionierung als ganzjährig attraktive, erlebnisreiche und nachhaltige Destination weiter stärken und gleichzeitig langfristige Wertschöpfung für Betriebe in der ganzen Region sichern.