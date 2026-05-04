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AVISO - Stopline-Pressekonferenz am 11. Mai 2026, 10.00 Uhr: Vorstellung Meldungszahlen und Jahresbericht 2025
Stopline-Pressekonferenz am 11.Mai 2026:
Vorstellung Meldungszahlen und Jahresbericht 2025
Stopline ist die Meldestelle für Personen, die auf sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger und nationalsozialistische Wiederbetätigung im Internet stoßen. Die Meldestelle wurde im Jahr 1998 vom Verband der österreichischen Internet Service Provider ins Leben gerufen. Stopline und ISPA informieren Sie über die Hintergründe, aktuelle Zahlen, Daten und Fakten und stehen Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihre Gesprächspartner:innen sind:
- Dr. Barbara Schloßbauer (Projektleiterin Stopline)
- Mag. Stefan Ebenberger (ISPA-Generalsekretär)
Stopline-Pressekonferenz
Datum: 11.05.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.ispa.at/news-events/alle-veranstaltungen/alle-veranstaltungen-detailansicht/stopline-pressekonferenz-2026/
Rückfragen & Kontakt
ISPA
Bernhard Lindenhofer, MA
Telefon: +4369914661022
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ispa.at
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