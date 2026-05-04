  • 04.05.2026, 14:26:02
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SJ-Zivkovic: „Wöginger muss zurücktreten!“

Sozialistische Jugend fordert nach Verurteilung klare Konsequenzen.

Der Fall ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines Systems: Postenschacher, Freunderlwirtschaft und parteipolitische Netzwerke statt Politik für die breite Masse. Das hat in einem Rechtsstaat nichts verloren. August Wöginger muss aus allen Funktionen zurücktreten!

Zivkovic, SJÖ

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Wien (OTS) - 

Am Landesgericht Linz wurde August Wöginger heute nicht rechtskräftig zu sieben Monaten bedingter Haft verurteilt. Für die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich, Larissa Zivkovic, ist klar: „Der Fall ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines Systems: Postenschacher, Freunderlwirtschaft und parteipolitische Netzwerke statt Politik für die breite Masse. Das hat in einem Rechtsstaat nichts verloren. August Wöginger muss aus allen Funktionen zurücktreten!“

„Dieser Fall zeigt, worum es der ÖVP wirklich geht: Politik für Parteifreund*innen und Selbstbereicherung. Genau dieses System zerstört Vertrauen in die Politik. Wer trotz Verurteilung im Amt bleibt, verstärkt dieses Misstrauen noch weiter. Deshalb ist klar: August Wöginger muss sofort zurücktreten“, so Larissa Zivkovic.

Abschließend richtet Zivkovic eine klare Forderung an die SPÖ: „Es liegt jetzt auch an der SPÖ, Druck auf den Koalitionspartner auszuüben. Wer es ernst meint mit Transparenz und politischer Verantwortung, darf hier nicht wegschauen.“

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