Graz (OTS) -

In 38 Tagen startet die Fußball-WM, die Circularity Champions stehen aber schon fest: Unternehmen aus dem Green Tech Valley zeigen auf der Weltleitmesse für Kreislaufwirtschaft, der IFAT 2026 in München, wie man mit Innovationskraft und klarem Offensivspiel international auf Top-Niveau agiert.

Kreislaufwirtschaft: Vom Abfall zum Treffer

Kreislaufwirtschaft ist das Spielsystem der Zukunft. Der Wandel von linear zu zirkulär gewinnt an Tempo. Österreichische Pioniere haben früh erkannt, dass Abfall der Ausgangspunkt neuer Wertschöpfung ist. Aus dem Pioniergeist sind im Green Tech Valley, der Steiermark und Kärnten, globale Technologieführer gewachsen. Die Potenziale sind noch groß und verlangen weiterhin nach Innovationen, Investitionen und mutigen Spielzügen.

Andere diskutieren, Österreichs Unternehmen treffen

Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigender Energiebedarf: Leistungsfähige Umwelttechnologien sind der Schlüssel – und Österreich liefert. Denn während andere Strategien diskutieren, bringen heimische Umwelttechnikunternehmen als Champions in rot-weiß-rot praxisnahe Lösungen global in die Umsetzung. Auf der IFAT 2026 (4.–7. Mai) als Weltleitmesse für Kreislaufwirtschaft wird diese Stärke sichtbar: Die Palette reicht von High-Tech-Batterierecycling über KI-gestützte Sortierung, neuartigen Siebtechnologien, Umwandlung organischer Reststoffe in Biogas und Biomethan bis hin zu Zerkleinerungs- und Ablufttechnologien.

Das sind die Circularity Champions aus dem Green Tech Valley

Die „Circularity Champions made in Green Tech Valley“ stehen für innovative & global erfolgreiche Kreislaufwirtschaft. Dieses Dream-Team ist am Start:

Binder+Co verwertet mit Spezial-Sortierlösungen & KI alle Pässe im internationalen Spiel zu Toren – und sorgt dafür, dass unterschiedliche Wertstoffe effizient im Kreislauf bleiben. „Teamchef“ Jörg Rosegger: „Wir sind Circularity Champions! In der Altglasaufbereitung spielen wir seit Jahrzehnten in der Champions League“.

verwertet mit Spezial-Sortierlösungen & KI alle Pässe im internationalen Spiel zu Toren – und sorgt dafür, dass unterschiedliche Wertstoffe effizient im Kreislauf bleiben. „Teamchef“ Jörg Rosegger: „Wir sind Circularity Champions! In der Altglasaufbereitung spielen wir seit Jahrzehnten in der Champions League“. Saubermacher punktet mit High-Tech-Batterierecycling und zeigt, wie man Ressourcen im Kreislauf hält, statt sie ins Aus zu spielen. „Spielmacher“ Andreas Opelt: „Wir sind Circularity Champions, weil wir Abfälle als wertvolle Ressourcen zur Gewinnung neuer Rohstoffe verstehen.“

Komptech bringt mit leistungsstarker Zerkleinerungs- und Separationstechnologie Tempo aufs Feld. „Kapitän“ Ewald Konrad: „In der mechanisch-biologischen Aufbereitung von Abfällen und der Erzeugung von Biomasse spielen wir in der absoluten Champions League."

Botres Global setzt mit High-Tech zum nächsten Angriff an. „Cheftrainer“ Stefan Kromus: „Wir sind Circularity Champions, weil wir mit unseren Anlagen weltweit organische Reststoffe in grünes Gas, erneuerbare Energie und wertvolle Ressourcen umwandeln.“

BT-Systems verwandelt mit KI-gestützten Sortierlösungen alle Herausforderungen in Torchancen. „Spielstratege“ Gerald Kreiner: „Dieses Jahr werden wir unser Weltklasse-Niveau bei der Lieferung von Hochleistungs-Sortiermaschinen durch den Einsatz von KI weiter verbessern.“

SAMsoric trifft mit innovativen Schutzsystemen immer ins Eck. „Abwehr-Chef“ Michael Autischer: „Mit innovativen Schutzsystemen zur Minimierung der Brandgefahr durch Li-Ion-Batterien in der Recyclingindustrie sind wir Circularity Champion.“

IFE Aufbereitungstechnik setzt mit dem VARIOframe neue Maßstäbe. „Stürmer“ Helmut Tröbiger: „Wir sind Weltmeister, weil wir für unsere Kunden ganzheitliche Lösungen aus Vibrationsförder-, Sieb- und Magnettechnik entwickeln, die leistungsfähig, zuverlässig und langlebig sind.“

CTP reduziert mit neuen Technologien Lachgasemissionen um bis zu 95 Prozent. „Trainer“ Christian Schrammel: „Wir sind Circularity Champions, weil wir industrielle Abluftreinigung als ganzheitlichen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft verstehen.“

Lindner Recyclingtech hat alle seine Top-Performer am IFAT-Feld platziert und setzt mit neuen Schredder- und Zerkleinerungslösungen sowie digitalen Services für maximale Effizienz im Materialkreislauf zum nächsten Spielzug an.

Auch ANDRITZ AG, ATM Recyclingsystems sowie LINETECHNOLOGY & SLOC sorgen auf der IFAT mit Innovationen von Weltniveau für Begeisterungsstürme auf den Tribünen. „Mit den weiteren Unternehmen im Green Tech Valley zeigen sie Innovationsstärke, die international Maßstäbe setzt. Der Anpfiff zur WM kommt erst, doch im Bereich der Kreislaufwirtschaft sind österreichische Technologien die Champions“, so Green-Tech-Valley-Teamchef Bernhard Puttinger.

Das sagen die Kommentatoren:

Bundesminister Norbert Totschnig: „Recycling, Sekundärrohstoffe, digitale Ressourcenplattformen, Produktpässe und zirkuläre Produktionssysteme sind zentrale Bausteine unserer künftigen Entwicklung. Die Kreislaufwirtschaft wird damit zunehmend als Motor der industriellen Transformation positioniert.“

Landesrat Willibald Ehrenhöfer: „Die Unternehmen im Green Tech Valley spielen in der Kreislaufwirtschaft auf internationalem Top-Niveau. Sie verbinden Innovationskraft, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu einem Erfolgsmodell, das international Maßstäbe setzt. Während andere Regionen noch im Mittelfeld um die richtige Aufstellung ringen, setzt die Steiermark bereits die entscheidenden Spielzüge für die grüne Transformation und zeigt, wer hier das Spiel macht.“