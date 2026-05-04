  • 04.05.2026, 13:31:32
  • /
  • OTS0123

FPÖ-Fiedler/FPÖ-Schuch-Gubik: „Systemwechsel statt Werteverfall! Muttertag als klares Bekenntnis zu Familie“

Muttertagsfrühstück am 9. Mai in Neunkirchen mit LAbg. Fiedler und NAbg. Schuch-Gubik

Sankt Pölten/Neunkirchen (OTS) - 

„Gerade der Muttertag zeigt, worauf es ankommt: Er steht für jene Frauen, die tagtäglich Verantwortung übernehmen und den Zusammenhalt in unseren Familien sichern. Ohne ihren Einsatz würde vieles in unserer Gesellschaft gar nicht funktionieren. Dass dann ausgerechnet ein katholischer Kindergarten die Gedichte für den Muttertag aus Rücksicht auf die vielfältigen Familienbilder streicht, ist grotesk“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler den Kopf.

„Die Leistungen der Mütter rücken politisch immer mehr in den Hintergrund. Familie wird oft nur mehr am Rande behandelt, mit spürbaren Folgen für unsere Gesellschaft“, warnt Fiedler.

Die FPÖ Neunkirchen setzt daher mit dem Muttertagsfrühstück bewusst einen Gegenakzent: Am Samstag, dem 9. Mai, lädt die FPÖ von 8 bis 10.30 Uhr zum Muttertagsfrühstück im Sportkartell SC Eurotor Neunkirchen mit FPÖ NAbg. Lisa Schuch-Gubik. Geboten wird ein Frühstücksbuffet sowie Kaffee und ein Glas Willkommenssekt für alle Frauen, ganz unter dem Motto „Von Muttis für Muttis“.

„Wer seine Wurzeln aufgibt, verliert die Orientierung. Der Muttertag erinnert uns daran, was wirklich zählt: Familie, Verantwortung und Zusammenhalt“, so Fiedler und Schuch-Gubik, selbst Jungmutter, unisono.

Denn die FPÖ steht für einen klaren Kurswechsel: weg von Beliebigkeit, hin zu einer Politik mit Haltung und klaren Werten.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright