FPÖ-Fiedler/FPÖ-Schuch-Gubik: „Systemwechsel statt Werteverfall! Muttertag als klares Bekenntnis zu Familie“

Sankt Pölten/Neunkirchen (OTS) -

„Gerade der Muttertag zeigt, worauf es ankommt: Er steht für jene Frauen, die tagtäglich Verantwortung übernehmen und den Zusammenhalt in unseren Familien sichern. Ohne ihren Einsatz würde vieles in unserer Gesellschaft gar nicht funktionieren. Dass dann ausgerechnet ein katholischer Kindergarten die Gedichte für den Muttertag aus Rücksicht auf die vielfältigen Familienbilder streicht, ist grotesk“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler den Kopf.

„Die Leistungen der Mütter rücken politisch immer mehr in den Hintergrund. Familie wird oft nur mehr am Rande behandelt, mit spürbaren Folgen für unsere Gesellschaft“, warnt Fiedler.

Die FPÖ Neunkirchen setzt daher mit dem Muttertagsfrühstück bewusst einen Gegenakzent: Am Samstag, dem 9. Mai, lädt die FPÖ von 8 bis 10.30 Uhr zum Muttertagsfrühstück im Sportkartell SC Eurotor Neunkirchen mit FPÖ NAbg. Lisa Schuch-Gubik. Geboten wird ein Frühstücksbuffet sowie Kaffee und ein Glas Willkommenssekt für alle Frauen, ganz unter dem Motto „Von Muttis für Muttis“.

„Wer seine Wurzeln aufgibt, verliert die Orientierung. Der Muttertag erinnert uns daran, was wirklich zählt: Familie, Verantwortung und Zusammenhalt“, so Fiedler und Schuch-Gubik, selbst Jungmutter, unisono.

Denn die FPÖ steht für einen klaren Kurswechsel: weg von Beliebigkeit, hin zu einer Politik mit Haltung und klaren Werten.