  • 04.05.2026, 13:22:33
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Beatles-Momente zum Hafengeburtstag Hamburg 2026

Weltpremiere: Unveröffentlichte Beatles-Briefe erstmals im Rathaus (FOTO)

Hafengeburtstag Hamburg vom 8. bis 10. Mai präsentiert den neuen Länderpartner Liverpool City Region. In Anlehnung an das berühmte Abbey-Road-Motiv sind die Beatles im St. Pauli Elbtunnel inszeniert - bewusst in Schwarz-Weiß statt der farbigen Originalaufnahme. Die Inszenierung greift die Hamburger Anfangsjahre der Band auf. Was viele mit London verbinden, hat seine Wurzeln auch an der Elbe. Auf den Bühnen von St. Pauli formte sich Anfang der 1960er-Jahre der Stil, der die Band weltberühmt machte - musikalisch wie visuell. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12520 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Hamburg (OTS) - 

Liverpool ist internationaler Partner des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG 2026. Die beiden Hafenstädte sind eng miteinander verbunden. Mit einem ikonischen Bildmotiv und erstmals gezeigten Briefen aus der Frühzeit der Beatles rückt diese Verbindung in den Fokus.

Pünktlich vor dem HAFENGEBURTSTAG HAMBURG (8.-10. Mai 2026) ist ein Wahrzeichen der Stadt wieder vollständig erlebbar: Mit der Wiedereröffnung der zweiten Röhre steht der St. Pauli Elbtunnel Hamburgerinnen, Hamburgern und Gästen rechtzeitig zum größten Hafenfest der Welt wieder komplett zur Verfügung.

Als diesjährige Partnerregion bringt die Liverpool City Region die gemeinsame Geschichte beider Städte eindrucksvoll zurück an die Elbe und lässt die Beatlemania in Hamburg neu aufleben. Als Tribut an die Partnerregion wurde die Weströhre des Tunnels vorübergehend in "Penny Lane" umbenannt - nach dem Beatles-Song, der wenige Jahre nach der Hamburger Zeit der Band entstand.

Beatles-Weltpremiere und Festival entlang der Elbe

Ein Höhepunkt ist eine Weltpremiere im Hamburger Rathaus: Erstmals werden ab heute Briefe der fünf ursprünglichen Bandmitglieder gezeigt, die während ihrer Zeit in Hamburg entstanden und nach Liverpool geschickt wurden. Die handgeschriebenen Dokumente aus den Jahren 1960 bis 1962 geben seltene Einblicke in die Gedankenwelt von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe und Pete Best - noch vor ihrem weltweiten Durchbruch.

Die kostenlose Ausstellung "Hafenstädte. Schauplätze der Welt." läuft im Hamburger Rathaus vom 4. bis 26. Mai täglich von 9 bis 19 Uhr und ist auch während des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG geöffnet.

Entlang der Elbe entsteht ein vielseitiges Festival, das britische Popkultur, Musik, Kulinarik und Innovation vereint. Besucherinnen und Besucher erwartet ein immersives Beatles-Erlebnis mit Virtual-Reality-Inszenierungen, Live-Musik im Stil des Cavern Club sowie zahlreichen Mitmachangeboten. Künstlerinnen und Künstler aus Liverpool - darunter "Beatles Complete" - bringen den Sound der Mersey an die Elbe.

Ein maritimes Highlight ist die HMS Sutherland (F81), eine moderne Fregatte der britischen Royal Navy, die während des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG besichtigt werden kann.

Ergänzt wird das Programm durch Einblicke in Innovation, Geschichte und Kulinarik der Liverpool City Region - von Virtual-Reality-Erlebnissen über kreative Workshops bis hin zum traditionellen Gericht "Scouse" und eigens gebrautem Craft-Bier nach Liverpooler Rezeptur.

Veranstalterin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation. Die Hamburg Messe und Congress GmbH ist Veranstaltungskoordinatorin.

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