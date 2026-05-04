  • 04.05.2026, 13:05:33
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  • OTS0118

Bundesheer: Österreich will ab 2027 neues Attachébüro in Tokio eröffnen

Tanner trifft japanischen Botschafter Kiminori Iwama

Bundesheer: Österreich will ab 2027 neues Attachébüro in Tokio eröffnen
Wien (OTS) - 

Heute, Montag, 4. Mai 2026, traf Verteidigungsministerin Klaudia Tanner erstmals den japanischen Botschafter Kiminori Iwama im Rahmen eines Höflichkeitsbesuchs. Botschafter Iwama ist seit Jänner 2025 in Österreich akkreditiert. Themen des Treffens waren insbesondere die Wehrdienstverlängerung, die Rüstungsindustrie, Kooperationen sowie die aktuellen Entwicklungen im Libanon. Im Fokus des Gesprächs stand jedoch vor allem die Einrichtung eines ersten residenten Verteidigungsattachébüros in Japan.

„Japan hat sicherheitspolitisch und geopolitisch eine Schlüsselrolle im Indopazifik. Gerade sicherheitspolitische Entwicklungen in dieser Region wirken sich unmittelbar auf die europäische Ordnung aus. Eine engere Zusammenarbeit stärkt die Handlungsfähigkeit Österreichs gegenüber einem zentralen Partner im indopazifischen Raum. Die Eröffnung eines eigenen Verteidigungsattachébüros in Tokio schafft nicht nur eine stärkere militärdiplomatische Beziehung zu Japan, sondern erleichtert auch die Kommunikationskanäle zwischen dieser geopolitisch zentralen Schlüsselregion und Österreich“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Das Vorhaben, in Japan einen österreichischen Verteidigungsattaché dauerhaft einzusetzen, ist derzeit in Umsetzung – ab 2027 soll das Büro eröffnet werden. Dazu soll ein eigens akkreditierter Verteidigungsattaché die Vorarbeiten übernehmen. Das Vorhaben trägt dazu bei, Gesprächskanäle aufzubauen – nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch zum Austausch von Interessen und Erfahrungen in den Bereichen Sicherheitsdialog, Rüstungskooperationen sowie technologischen Entwicklungen wie Cyber, Weltraum, Dual-Use-Technologien und Resilienz.

Ein Verteidigungsattachébüro setzt sich aus einem Verteidigungsattaché, einem Attachéunteroffizier und – je nach Größe des Einsatzlandes – einem beigeordneten Verteidigungsattaché zusammen. Als Berufsoffiziere vertreten sie Österreich an Botschaften und übernehmen dort militärdiplomatische Aufgaben.

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