Menschen mit Behinderungen: ÖZIV SUPPORT und ÖZIV Arbeitsassistenz NÖ sichern Arbeitsplätze

Wien (OTS) -

Angebotsleistungen im Arbeitsmarktkontext wie ÖZIV SUPPORT Coaching und Beratung und Arbeitsassistenz (ASS) NÖ haben über viele Jahre hinweg bewiesen, dass sie Menschen mit Behinderungen erfolgreich in den Arbeitsmarkt eingliedern können und in weiterer Folge Langzeitarbeitslosigkeit verhindern.

25 Jahre ÖZIV SUPPORT Coaching und Beratung

Das ÖZIV SUPPORT Angebot unterstützt österreichweit in allen Bundesländern Menschen mit Behinderungen umfassend mit Beratungen und Coaching im beruflichen Kontext. Ziel ist es, die Klienten und Klientinnen im Rahmen einer individuellen Beratung dabei zu unterstützen ihren Job zu behalten oder den Wiedereinstieg zu erleichtern. Die Zahlen untermauern den Erfolg: 2025 haben insgesamt 333 Personen mit einem Grad der Behinderung ab 50% ihren Coaching-Prozess erfolgreich abgeschlossen. Es konnten 266 Personen nachhaltig am Arbeitsmarkt fußfassen oder eine gefährdete Beschäftigung beibehalten. Bei weiteren 171 Personen konnten wichtige Schritte zur persönlichen Stabilisierung erreicht werden. Darüber hinaus wurden österreichweit 388 Personen in der Beratung betreut.

Die Praxis zeigt, dass auch unter sehr schwierigen Voraussetzungen durch das ÖZIV SUPPORT Angebot erfolgreich Klienten und Klientinnen in den Arbeitsmarkt vermittelt werden können. Wie beispielsweise der Fall einer Klientin, die schon mehrere Jahre arbeitslos war und sich im vergangenen Jahr an den ÖZIV wandte. Trotz multipler Problemlagen wie starke psychische Belastungen ausgelöst durch Epilepsieanfälle sowie Ängste und Stressfaktoren, konnte sie mit Unterstützung ihres SUPPORT-Coaches eine Jobaufnahme in einer Bäckerei meistern.

NEBA-Angebote Arbeitsassistenz NÖ und Betriebsservice

Auch die ÖZIV Arbeitsassistenz NÖ und das NEBA-Betriebsservice haben sich 2025 abermals als wirkungsvolle Arbeitsmarktinstrumente erwiesen und unterstützen bei der Ausbildungssuche, der Berufswahl, der Arbeitsplatzsuche und bei der Arbeitsplatzsicherung. Im Jahr 2025 wurden 583 Personen im Rahmen der Arbeitssicherung und -erlangung betreut. Dabei konnte für 224 Personen mit Behinderungen ein drohender Arbeitsplatzverlust abgewendet oder ein neuer Job am ersten Arbeitsmarkt erreicht werden.

Das NEBA Betriebsservice richtet sich an die Unternehmen in der Region. Die ÖZIV-Betriebskontakterin, unterstützt interessierte Betriebe dabei, „inklusions-Fit“ zu werden. Insgesamt wurden 2025 96 Betriebe beraten. Die ÖZIV-Betriebskontakterin unterstützt beim Recruiting und Onboarding von Menschen mit Behinderungen, informiert über rechtliche Rahmenbedingungen und Förderungen und stellt ihre Expertise zur barrierefreien Arbeitsplatzgestaltung zur Verfügung. Ihr besonderes Augenmerk liegt darauf, dem Unternehmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Inklusion näher zu bringen.

ÖZIV SUPPORT und ÖZIV NEBA-Angebote: Eine erfolgreiche Zusammenarbeit

ÖZIV SUPPORT und die ÖZIV NEBA Angebote greifen in der Praxis effektiv ineinander. Das ÖZIV SUPPORT Programm erfüllt eine Brückenfunktion. Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen werden mit Beratungsleistungen und Coaching auf den Arbeitsmarkt nachhaltig vorbereitet. Die ÖZIV Arbeitsassistenz NÖ ist unter anderem darauf spezialisiert, jene Klientinnen und Klienten, die vom SUPPORT-Angebot auf ihr weiteres Berufsleben vorbereitet wurden, bei der Jobsuche zu unterstützen und Hilfestellung bei der Arbeitsplatzsicherung zur geben. Ergänzend dazu richtet sich das ÖZIV NEBA Betriebsservice beratend und unterstützend direkt an interessierte Dienstgeberinnen und Dienstgeber.

Beide Unterstützungsleistungen haben 2025 für 314 Personen mit Behinderungen in Niederösterreich neue Arbeitsplätze gebracht oder gefährdete Arbeitsplätze nachhaltig abgesichert. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit in der Fallarbeit zwischen ÖZIV SUPPORT und ÖZIV Arbeitsassistenz NÖ. Damit steht ein umfangreiches Rundumpaket betreffend Arbeitssuche und langfristiger Arbeitsplatzsicherung für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung. Die ÖZIV Angebote werden vom Sozialministeriumservice zu 100 Prozent finanziert und sind daher kostenlos.

Langjährige Angebote weiter finanziell gut ausstatten

ÖZIV Geschäftsführer Gernot Reinthaler weist darauf hin: “Leider wird das positive Potential von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt oft übersehen. Es ist daher wichtig, dass diese langjährig etablierten, wertvollen Angebote für Menschen mit Behinderungen weiterhin gut mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden.”

Der Erstkontakt zu den ÖZIV-Angeboten kann für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen einfach telefonisch unter 01 513 15 35 oder per Anmeldeformular auf der ÖZIV-Website www.oeziv.org erfolgen.

BEST Practice Beispiele finden Sie auf der ÖZIV Bundesverbands Homepage unter https://www.oeziv.org/support/support_coaching_erfolgsgeschichten. Noch mehr Beispiele auf der neuen Homepage Bündnis Inklusion am Arbeitsmarkt www.chancenreich.at

Der ÖZIV-Bundesverband, als unabhängige Interessenvertretung, setzt sich mit seinen Angeboten SUPPORT Coaching, ARBEITSASSISTENZ NÖ und ACCESS für eine inklusive Gesellschaft ein. Diese Unterstützungsleistungen sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderungen nachhaltig verbessern. Als Dachverband der ÖZIV Landesorganisationen wird die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention maßgeblich auf allen Ebenen vorangetrieben.