Energy Drinks, Russlandgeschäfts und Tote, die vom Himmel fallen

Österreich (OTS) -

Daniel Wisser legt unter seinem Pseudonym Simon Ammer seinen dritten Österreich-Krimi mit dem Titel ALLES, WAS DER FALL IST vor. Kulisse dafür ist das Burgenland. Wie schon in den ersten beiden Bänden verbindet Wisser einen spannenden Krimiplot mit politischen und wirtschaftlichen Verstrickungen, diesmal rund um die Russlandgeschäfte eines Getränkekonzerns:

Mike Jurassić, milliardenschwerer Konzernchef des Energydrinks HIGHER, finanziert ein Projekt, das bei drohender Austrocknung des Neusiedlersees diesen mit Wasser aus der Donau versorgen soll. Dafür betreibt HIGHER ohne Zulassung eine kleinen Flugplatz an der Langen Lacke. Im Juli 2025 startet dort ein Flugzeug, aus dem ein Stuntman nach dem Trinken einer Dose HIGHER ohne Fallschirm springt. Die anderen Fallschirmspringer sollen ihn auffangen, doch er verfehlt sie und kracht auf das Dach eines Bungalows auf dem Campingplatz in der Ruster Bucht. Kriminalpolizist Benedikt Kordesch sitzt mit seiner großen Liebe Franziska zufällig zehn Meter neben der Unfallstelle und beginnt zu ermitteln. Er stößt auf rachsüchtige Mitarbeiter, korrupte Geschäfte und ungarische Geheimdienstmitarbeiter, die mit den Russland-Geschäften von HIGHER zu tun haben. Und dann stürzt zwei Tage später ein Sportflugzeug über dem See ab und landet im Wasser.

So brisant wird dieser Fall, dass Oberst Kordesch ins Büro des burgenländischen Landeshauptmanns zitiert wird.

Das Buch ist ab 4. Mai im Buchhandel erhältlich.

Alles was der Fall ist

Oberst Benedikt Kordesch ermittelt / Band 3

304 Seiten

Droemer Verlag (München)

ISBN 978-3-426-56520-9

https://www.droemer-knaur.de/buch/simon-ammer-alles-was-der-fall-ist-9783426565209



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