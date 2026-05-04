AVISO: DO 7.5.2026, 11:00 Uhr Wiener Neustadt - PK Grüne NÖ/Grüne WN - Kostenexplosion und Planungslücken Neubau des Klinikums WN

St. Pölten (OTS) -

Der Grüne Klub im NÖ Landtag und die Grünen Wieder Neustadt laden am Donnerstag, den 07.05.2026 nach Wiener Neustadt zur Pressekonferenz:

Kostenexplosion und Planungslücken: Aktueller Rechnungshof-Bericht zum Neubau des Klinikums Wiener Neustadt - ein weiterer Baustein im Gesundheitschaos von Niederösterreich

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EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ DONNERSTAG, 07.05.2026, 11:00 Uhr

Cafe Ferstl, Hauptplatz 8, 2700 Wiener Neustadt

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HELGA KRISMER

Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen Niederösterreich

SELINA PRÜNSTER

Stadträtin von Wiener Neustadt

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Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.

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Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 06.05., 18:00 Uhr unter [email protected] anzumelden.

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!