- 04.05.2026, 12:20:02
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- OTS0104
AVISO: DO 7.5.2026, 11:00 Uhr Wiener Neustadt - PK Grüne NÖ/Grüne WN - Kostenexplosion und Planungslücken Neubau des Klinikums WN
Aktueller Rechnungshof-Bericht zum Neubau des Klinikums Wiener Neustadt - ein weiterer Baustein im Gesundheitschaos von Niederösterreich
Der Grüne Klub im NÖ Landtag und die Grünen Wieder Neustadt laden am Donnerstag, den 07.05.2026 nach Wiener Neustadt zur Pressekonferenz:
Kostenexplosion und Planungslücken: Aktueller Rechnungshof-Bericht zum Neubau des Klinikums Wiener Neustadt - ein weiterer Baustein im Gesundheitschaos von Niederösterreich
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EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ DONNERSTAG, 07.05.2026, 11:00 Uhr
Cafe Ferstl, Hauptplatz 8, 2700 Wiener Neustadt
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HELGA KRISMER
Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen Niederösterreich
SELINA PRÜNSTER
Stadträtin von Wiener Neustadt
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Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.
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Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 06.05., 18:00 Uhr unter [email protected] anzumelden.
Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.gruene.at/
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