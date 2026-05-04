Hattmannsdorfer/Zehetner: Reduktion der Verteilernetzbetreiber in OÖ ist wichtiger Schritt für mehr Effizienz im Energiesystem

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus begrüßt die geplante Reduktion der Verteilernetzbetreiber in Oberösterreich von 12 auf 11. Der Schritt zeigt, dass Effizienzsteigerungen im Energiesystem möglich sind und aktiv angegangen werden.

„Wir haben das Thema Effizienz im Netzbereich bewusst aufgegriffen und appellieren seit Längerem an die Verteilernetzbetreiber, bestehende Potenziale zu heben. Die Unternehmen vor Ort wissen selbst am besten, wo Synergien genutzt werden können – etwa durch den Abbau von Doppelgleisigkeiten, gemeinsame Standards oder gebündelte Beschaffung“, so Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Mit dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz stellen wir die Netze auf das Energiesystem der Zukunft um. Spitzenkappung, die verpflichtende Ansteuerbarkeit neuer Erzeugungsanlagen, neue Tarifstrukturen bis Ende 2026 und die automatische Nutzung von Viertelstundenwerten aus Smart Metern bedeuten einen massiven Digitalisierungsschub. Gerade in einem solchen System ist es nur logisch, dass Partnerschaften, Kooperationen und Zusammenlegungen an Bedeutung gewinnen. Weniger parallele Strukturen, mehr gemeinsame Standards und effizientere Prozesse helfen, die steigenden Anforderungen im Netzbetrieb besser und kosteneffizienter umzusetzen“, so Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Die Entwicklung in Oberösterreich zeigt, dass dieser Weg funktioniert. Ziel bleibt ein leistungsfähiges, stabiles und kosteneffizientes Stromnetz, das die Energiewende ermöglicht und gleichzeitig Haushalte sowie Betriebe entlastet.