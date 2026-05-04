Tausende Kinder und Eltern machen mobil für sichere Radwege

Wien (OTS) -

Am 9. Mai findet bereits zum 4. Mal die Grätzl Kidical Mass Wien statt: Ab 15 Uhr radeln in fast allen Bezirken Eltern und Kinder für mehr Verkehrssicherheit in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld.

Sichere Radinfrastruktur, das wünschen sich viele Eltern für ihre Kinder, vor allem im direkten Wohnumfeld. Wege zur Schule, zu Freund*innen oder zum Hobby sollten für Kinder gefahrlos zu bewältigen sein. Die tägliche Fahrt mit dem Fahrrad ist zudem genau jene Alltagsbewegung, die vielen Kindern und Jugendlichen fehlt.

Dass es noch an vielen Orten in Wien an der Sicherheit für die jungen Radler*innen mangelt, weiß Florian Klein, Mitgründer der „Kidical Mass“:

Gerade für Kinder ist eine gut ausgebaute Radinfrastruktur besonders wichtig. Radwege müssen breit genug sein und das Radwegenetz muss durchgängig sein. Das ist vielerorts in Wien leider noch nicht der Fall. Autofreie Zonen vor Schulen und Kindergärten und sichere Kreuzungen sind ebenfalls ein wichtiges Anliegen.

Um ein Zeichen für mehr Verkehrssicherheit für Kinder zu setzen, wird am 9. Mai ab 15 Uhr in fast allen Bezirken Wiens gemeinsam geradelt. Die Routen sind in jedem Bezirk ca. 5 Kilometer lang und in einer Stunde auch leicht für die Kleinsten zu bewältigen. Die Polizei begleitet die Kidical Mass in allen Bezirken und sorgt für die nötige Sicherheit.

Rekordteilnahme 2025 - und der Rückenwind hält an

Die Grätzl Kidical Mass wächst von Jahr zu Jahr: Bei der 3. Auflage im Mai 2025 radelten mehr als 6.300 Kinder und Erwachsene gleichzeitig durch Wien - ein neuer Rekord. Österreichweit demonstrierten 2025 insgesamt mehr als 13.900 Menschen für sichere Kinderwege. Für 2026 rechnen die Organisator*innen erneut mit einem Teilnehmer*innen-Rekord.

Es ist uns wichtig, ein positives Zeichen zu setzen. Wir möchten dazu beitragen, unsere Stadt und unsere Grätzl lebendig und sicher zu gestalten. Ein achtsames Miteinander im Straßenverkehr und Rücksicht auf unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer*innen trägt zur Lebensqualität aller Menschen dieser Stadt bei.

Folgetermin: Gemeinsame Fahrt durch die Stadt

Nach den vielen Ausfahrten über ganz Wien verteilt am 9. Mai, findet Ende Mai die große gemeinsame Fahrt von der Innenstadt in den Prater statt: 30. Mai, 15:00, Start beim Museumsquartier. Eine weitere Kidical Mass ist für 19. September geplant.

4. Grätzl Kidical Mass Wien

Datum: 09.05.2026, 15:00 Uhr

Ort: Startorte in fast allen Wiener Bezirken