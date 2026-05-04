AMS Wien: Persönlich unterwegs zu 2.600 Wiener Unternehmen

Wien (OTS) -

Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im April 2026 im Jahresvergleich um 2,9 Prozent auf 125.103 angestiegen, die der AMS-Kundinnen und -Kunden in Schulung um 10 Prozent auf 34.465 zurückgegangen. Die Summe beider Gruppen ist um damit um 0,2 Prozent kleiner geworden.

Die Zahl der über 50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 4,3 Prozent gestiegen, die der unter 25-Jährigen um 3,6 Prozent gesunken.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im April im Einzelhandel um 6,9 Prozent, in der Warenproduktion um 7,7 Prozent und in der Hotellerie und Gastronomie um 1,5 Prozent gestiegen. Im Bau ist sie um 3,7 Prozent gesunken.

Die Wiener Unternehmen haben dem AMS Wien im Laufe des Monats April 10.465 offene Stellen zur Besetzung gemeldet, das sind um 7,9 Prozent mehr als im April 2025.

„130 Kolleginnen und Kollegen unseres Service für Unternehmen sind seit Mitte April in ganz Wien unterwegs und werden zirka 2.600 Wiener Betriebe persönlich besuchen“, sagt AMS-Wien-Chef Winfried Göschl. Diese Business Tour des AMS läuft noch bis 15. Mai 2026.

Göschl: „Unser Hauptthema bei der heurigen Tour ist das Thema Ältere: Wir informieren unter anderem über unsere sehr großzügigen Förderungen und Beihilfen für jene Betriebe, die Menschen über 55 aufnehmen – und natürlich geht es auch darum, Ältere in Beschäftigung zu halten. Denn für sie ist es wesentlich schwerer, wieder einen Job zu finden, als für Junge.“

Trotzdem wird bei den Gesprächen mit den Personalverantwortlichen auch das Thema Lehrausbildung eine Rolle spielen: Die Zahl der sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden ist im Jahresvergleich um 15,2 Prozent größer geworden. „Sie werden wir schon allein aufgrund des demografischen Wandels dringend brauchen“, sagt Göschl, „denn die, die jetzt ausgebildet werden, sind die Fachkräfte von morgen.“