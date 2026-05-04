Neue Attraktion im Familypark: „Rotonda“ wirbelt ab 8. Mai die Abenteuerinsel auf.

St. Margarethen (OTS) -

Österreichs größter Freizeitpark eröffnet mit „Rotonda“ eine neue Hauptattraktion und erweitert damit sein Angebot zur Saison 2026 um einen in Österreich bislang einzigartigen Fahrtyp. Die Anlage wird am 8. Mai im Familypark in Betrieb genommen und ist Teil der Themenwelt „Abenteuerinsel“.

Bei „Rotonda“ handelt es sich um einen Disk’O Coaster des italienischen Herstellers Zamperla. Auf einer kreisförmigen Plattform mit 40 Sitzplätzen durchfahren die Gäste eine wellenförmige Strecke mit Kamelbuckel, während sich die Plattform gleichzeitig um die eigene Achse dreht. Daraus ergibt sich eine Kombination aus Rotation und Streckenbewegung, die sowohl Tempo als auch Richtungswechsel erzeugt.

Der Name der Attraktion verweist auf dieses Prinzip: „Rotonda“ setzt sich aus den italienischen Wörtern rotare (drehen) und onda (Welle) zusammen.

Die neue Anlage ist in ein thematisch gestaltetes Umfeld eingebettet, das sich am Weinbau orientiert. Mediterrane Architektur, landschaftliche Elemente und entsprechende Dekoration bilden ein eigenständiges Areal innerhalb der Abenteuerinsel. Der Eigentümer Compagnie des Alpes, hat in die Umsetzung dieser neuen Attraktion rund 4,7 Millionen Euro investiert. An Planung und Bau waren zahlreiche Unternehmen aus der Region beteiligt, sodass ein Großteil der Investition in der Region blieb. Bereits zu Ostern wurde im selben Bereich die Familienattraktion „Der Wilde Winzer“ eröffnet, die sich insbesondere an jüngere Besucher:innen richtet und das Angebot im neuen Themenareal ergänzt.

Mit „Rotonda“ setzt der Familypark seine Modernisierungs- und Investitionsstrategie fort und stärkt seine Position als größter Freizeitpark Österreichs. Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, die offizielle Eröffnung von Rotonda im Familypark zu begleiten. Voranmeldung erforderlich: [email protected]

Familypark eröffnet neue Hauptattraktion „Rotonda“

Im Familypark dreht sich ab 8. Mai alles um die neue Attraktion Rotonda: Der in Österreich einzigartige Family-Thrill-Ride bringt rasante Drehbewegungen, schwungvolle Wellen und jede Menge Fahrspaß in die Themenwelt Abenteuerinsel. Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, die offizielle Eröffnung von Rotonda im Familypark zu begleiten. Voranmeldung erforderlich: [email protected] Freitag, 8. Mai 2026 Eintreffen: 10:00 Uhr Beginn: 10:30 Uhr Anmeldung am Haupteingang Besuch ist nur nach Voranmeldung möglich.

Datum: 08.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Familypark

Märchenparkweg 1

7000 St. Margarethen

Österreich